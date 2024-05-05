今年第一季經濟增長的動力，其中一個主要部分來自訪港旅遊。今年五一黃金周假期，首三日入境旅客接近65萬人次，較去年黃金周首三天增加25%。外部需求較預期理想，亦支持整體貨物出口在今年首幾個月有所改善。

然而，外圍環境仍然複雜多變，並存在許多不確定性。美國聯邦儲備局上周維持利率不變，加上近月美國通脹放緩的進程停滯，市場對美國今年減息的預期較年初時明顯降溫。息口較長時間維持在高水平，對環球經濟復蘇、本港出口、本地投資意欲和資產市場表現都會帶來影響。

港匯持續偏強亦影響外地旅客來港消費的意欲，加上本地市民和訪港旅客消費模式的改變，為本地零售、餐飲等消費行業帶來實存的挑戰。為支持香港的經濟和旅遊發展，中央政府積極回應特區政府逐步優化個人遊計劃的建議，二月時擴展計劃適用城市至西安市和青島市。同樣重要的是在消費市場新舊模式迭代更替的階段中，企業能夠把握好「新產品開發」和「新模式營運」，為業務取得突破。新模式營運，讓企業運用更多以數據為基礎的管理方案，助力企業降低成本，提質增效。今年的《財政預算案》提出了多項措施，協助包括餐飲和零售業的中小企進行數字化轉型。

此外，陳茂波指，這幾天正在格魯吉亞出席亞洲開發銀行（亞開行）第五十七屆理事會年會。不少與會代表對香港近年積極推動創科和數字經濟發展感到興趣，特別是香港初創企業提供的創新產品和服務方案。

而如何更有效槓桿私人市場資金參與應對氣候變化的項目是今屆亞開行年會聚焦討論的議題。香港的綠色和可持續金融過去幾年一直在亞洲保持領先位置，除了持續豐富綠色金融產品種類，香港也致力參與制訂和對接國際的綠色標準；高水平和優質的專業服務也可助力對項目進行綠色認證，鞏固投資者的信心。

此外，因應《財政預算案》提出延長「綠色和可持續金融資助計劃」三年至2027年，並擴大資助範圍至轉型債券及貸款，金管局日前亦就此公布了經更新的指引。有關措施將鼓勵區內相關行業，更多利用香港的轉型融資平台逐步減碳。

未來香港會繼續積極參與其他重要的國際或區域會議，向世界更好展示香港的獨特優勢，並與其他地方分享在不同領域的觀察和經驗，積極成為知識和經驗交流的平台，發揮橋樑角色，貢獻力量。