該顧問機構發表報告指，投資者應在波音公司於5月17日的年度股東大會上，反對卡爾霍恩的薪酬按年增加45%。ISS表示，儘管他去年沒有獲得年度現金獎金，但波音董事「明顯增加」了他的長期獎金，並已是連續第三年。66歲的卡爾霍恩在三月時表示將在今年底辭職，接班程序正在進行。

ISS又指出，董事會還給卡爾霍恩一個相對較短期的大量股份授予計劃。雖然該計劃旨在匹配他在2022年底購買的股份，但許多投資者或會對該計劃提出疑問，尤其考慮到卡爾霍恩的長期獎金顯著增加的情况。另外，他亦獲得了51.43萬美元的私人飛機費用，總額「明顯超過」標普500上市公司行政總裁乘坐航班的中位數。波音公司尚未立即回應該《金融時報》於周六的評論請求。

雖然ISS建議反對卡爾霍恩的薪酬計劃，但該機構建議股東應支持卡爾霍恩連任波音董事會成員，以及其他即將面臨選舉的董事，包括航空安全委員會主席David Joyce。「毫無疑問，波音公司還有很多工作要做，才能重獲航空公司、乘客和監管機構的信心，不過在謹慎前提下，支持David Joyce的支持是合理的。」