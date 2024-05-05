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沙田新城市廣場黃金檔期 生意額升12％

新鴻基地產旗下的新城市廣場今個五一黃金周假期斥資700萬元活動推廣費，當中香港迪士尼樂園角色Duffy及 LinaBell，聯同MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），為新城市廣場與香港迪士尼樂園度假區合作舉辦的「Sweet Together」活動舉行見面會。

新鴻基地產代理租務部副總經理許嘉雯小姐表示，受惠於自由行擴大至西安及青島兩大城市，遊客人數有顯著增長。商場今年與香港迪士尼樂園度假區合作，舉辦「Sweet Together」活動，展出深受歡迎的Duffy與好友主題裝置，以10大糖果森林「蜜蜜」打卡位作為亮點，並邀請到MIRROR成員盧瀚霆現身開幕禮，帶動區內及區外顧客到訪。

許續稱，商場同期舉行年度感謝祭「Just Buy Weeks」，參與商戶以低至1折購物優惠刺激消費意欲。同時亦與集團旗下沙田帝都酒店、帝逸酒店及數碼通合作，為酒店旅客送出免費的旅遊上網數據卡及商場1000元購物禮券，而消費後更可換領高達1000元的POINT DOLLARS及旅客八達通卡。一連五日的黃金周假期，成功帶動人流及生意額按年分別升10％及12％，當中以餐飲、服裝、超市百貨、珠寶鐘錶及美妝產品最為受惠。