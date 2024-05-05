我愛我家於 2024 年 4 月 26 日、4 月 29 日、4 月 30 日連續 3 個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過 20%，根據深交所相關規定，屬於股票交易異常波動情形。

公司指，公司對有關事項進行了核查，公司前期所披露的資訊不存在需要更正、補充之處，亦未發現近期公共傳媒報導了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大資訊；公司、控股股東和實際控制人不存在關於公司的應披露而未披露的重大事項，或處於籌畫階段的重大事項；公司控股股東、實際控制人在股票交易異常波動期間亦不存在買賣公司股票的情形。

但我愛我家指，近段時間，公司所處行業的政策環境呈現改善趨勢，部分城市先後優化或解除房屋交易限購措施。包括3 月 14 日杭州發佈《關於進一步優化房地產市場調控措施的通知》，明確優化二手住房 限購政策，在杭州市範圍內購買二手住房，不再審核購房人資格等。

4 月 22 日，南京發佈《關於合法穩定住所落戶有關事項的通知（徵求 意見稿）》，公告顯示，南京落戶條件將進一步放寬，「買房即落戶」政策重回南京。

4 月 28 日，成都發佈《關於進一步優化房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，從 4 月 29 日起，成都市商 品住房項目不再實施公證搖號選房，由企業自主銷售，成都全市範圍內住房交易 不再審核戶籍、社保等購房條件，不再限制購買套數。

公司指，以上眾多有利於市場信心和住房消費增強的政策措施出臺，有助於進一步激發二手房市場交易活力，有利於公司所處市場的修復回暖。除上述情況外，公司未發現近期經營情況及內外部 經營環境發生或預計發生重大變化。