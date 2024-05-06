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港股ADR升73點 夜期高水53點 美期亞股升

美股向上，港股ADR升73點或0.4%，報18549點，即月恒指夜期升118點，報18529點，夜期高水53點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升1.05%，折合報368.23元；阿里巴巴（9988）升0.27%，折合報79.41元；美團（3690）升1.15%，折合報121.08元；匯控（0005）升0.13%，折合報69.44元；建行（0939）升0.05%，折合報5.18元。

道期現升0.074%；標期現升0.07%；納期現升0.01%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.46%。

VIX指數隔晚跌8.1%或1.19點，報13.49點。

紐油現跌0.03%或0.03美元，報78.08美元；布油現跌0.04%或0.03美元，報82.92美元；金價現跌0.21%或4.92美元，報2296.82美元；LME 銅期貨隔晚升1.47%或144.5美元，報9910美元。比特幣現升0.72%或464.61美元，報64210.61美元；美國10年期債息現跌1.6%或0.0734厘，報4.5077厘。

今日焦點股份可留意：

大象未來集團（2309）：伯明翰降班，料收入減少及將出現潛在減值。

吉利（0175）旗下極氪申請美上市，吉利斥3.2億美元億認購。

中國平安（2318）據報反對匯控委祈耀年任董事。

匯控（0005）：無計劃再出售其他業務。

富智康（2038）首季虧損收窄至2040萬美元。

健倍苗苗（2161）料全年溢利增長至少1.2倍。

行政長官核准唐家成任港交所（0388）主席。

茶百道（2555）門市純淨水充奶茶，要求涉事門店退款兼補償。

香港電訊（6823）伙Viu，推刺激消費活動，約一萬名員工獲發100元「零用錢」。

 

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