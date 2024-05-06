恒指今早高開12點或0.07%，報18488點，大市成交金額31億元；國指今早高開6點或0.1%，報6553點。恒生科技指數開市報3982點，升0.28%。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為11.35%，下跌為6.56%，無升跌為82.08%。
建行（0939）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。中海油（0883）、小米（1810）、中移動（0941）拖累大市。
藍籌34隻升，28隻下跌，20隻無升跌。網易（9999）升2.29%，報160.7元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌4.11%，報5.83元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，11隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報160.7元，升2.29%；跌幅最大的是東方甄選（1797）開市報17.4元，跌3.12%。
恒指續高於主要平均線，10天線(17615.91點)進一步向上逼近250天線(17683.09點)。科指續高於主要平均線，10天線(3686.46點)進一步向上逼近250天線250天線(3779.41點)。
大象未來集團（2309）：伯明翰降班，料收入減少及將出現潛在減值。無成交，報3.2元。
吉利（0175）旗下極氪申請美上市，吉利斥3.2億美元億認購。開市報9.9元，跌0.8%。
中國平安（2318）據報反對匯控委祈耀年任董事。開市報39.5元，跌0.13%。
匯控（0005）：無計劃再出售其他業務。開市報69.35元，無升跌。
富智康（2038）首季虧損收窄至2040萬美元。開市報0.84元，無升跌。
健倍苗苗（2161）料全年溢利增長至少1.2倍。開市報0.98元，升13.95%。
行政長官核准唐家成任港交所（0388）主席。開市報268.6元，跌0.07%。
茶百道（2555）門市純淨水充奶茶，要求涉事門店退款兼補償。開市報11.82元，跌0.17%。
香港電訊（6823）伙Viu，推刺激消費活動，約一萬名員工獲發100元「零用錢」。開市報8.77元，升0.23%。
破頂股包括，中遠海控（1919）創52周高，見10.56元，開市報10.56元，升0.96%；中遠海能（1138）創52周高，見9.4元，開市報9.4元，升0.64%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見10.9元，開市報10.9元，升0.18%；五谷磨房（1837）創52周高，見0.55元，開市報0.55元，無升跌；南旋控股（1982）創52周高，見0.69元，開市報0.69元，無升跌；中石化煉化工程（2386）創52周高，見5.13元，開市報5.13元，無升跌；景聯集團（2929）無成交，報0.24元；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報0.017元；中海石油化學（3983）創52周高，見2.57元，開市報2.57元，升0.78%。
破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見411.2元，開市報411.2元，升2.19%。
異動股
上升異動股，包括，中國石墨（2237）開市報0.54元，升14.89%；健倍苗苗（2161）開市報0.98元，升13.95%；烯石電車新材料（6128）開市報0.128元，升13.27%；華南城（1668）開市報0.2元，升11.73%；中國聖牧 （1432）開市報0.22元，升11.11%；微創腦科學（2172）開市報9.9元，升10.86%；邵氏兄弟控股（0953）開市報0.118元，升9.26%；德信中國（2019）開市報0.073元，升8.96%。
下跌異動股，包括，一元宇宙（1616）開市報0.016元，跌11.11%；新源萬恒控股（2326）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；ISP GLOBAL（8487）開市報0.18元，跌8.16%；裕承科金（0279）開市報0.029元，跌6.45%；康希諾生物（6185）開市報20.35元，跌6.44%；馬可數字科技（1942）開市報1.12元，跌5.88%；浙江世寶（1057）開市報2.38元，跌5.56%；金山科技工業（0040）開市報0.53元，跌5.36%；友聯國際教育租賃（1563）開市報0.54元，跌5.26%；諾誠健華（9969）開市報5.1元，跌4.67%；Keep（3650）開市報9.15元，跌4.29%。
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