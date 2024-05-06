恒指今早高開12點或0.07%，報18488點，大市成交金額31億元；國指今早高開6點或0.1%，報6553點。恒生科技指數開市報3982點，升0.28%。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為11.35%，下跌為6.56%，無升跌為82.08%。