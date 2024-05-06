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標普全球4月香港PMI降至50.6　分析指支持近期增長的基礎並不牢固

標普全球4月香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，由3月的50.9降至50.6，反映營商環境連續兩個月好轉，惟改善幅度較3月放緩。

企業的經營活動自3個月以來首次回復輕微增長，而按照行業分類數據，當中以服務業的升幅最為明顯。為消化現有訂單，企業於是提高生產，促使積壓工作連續7個月減少。

就業數據反映，受訪公司多個月以來第三度擴充人力，此舉對提高產量、清理積壓頗有幫助。

4月企業新增的訂單量按月減少，走勢與產出增長背馳，惟跌幅不大。相關受訪公司表示，競爭加劇、經濟低迷，該些因素影響訂單數量。就出口外銷以及來自內地的訂單而言，兩者分別下滑至16個月及3個月最低。

隨著訂單減少，香港私營企業在4月連續第八個月縮減採購活動。至於所持的庫存量，也因訂單減少而繼續增加，意味用於生產的投入品正在縮減，惟採購庫存的累積幅度已回落至3個月最低。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，最新指數顯示企業依然看淡前景，但整體悲觀情緒於踏入第二季降溫，是積極的一面。

Pan又指，在經營活動增長的支持下，營商環境於第二季伊始連續兩個月改善，但一些先行指標包括4月的新訂單指數下滑在內，都提示業務前景或有疲態，看似支持近期增長的基礎並不牢固。

Pan表示，不管本土市場還是出口外銷的新增訂單緊縮，多少因本土幣值走強，影響私營企業的競爭力所致。不過，港元走強確實緩和香港私營企業的價格壓力。