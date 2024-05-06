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新創建聯同商界環保協會企業氣候行動研究報告首出爐  

新創建（0659）公佈，與商界環保協會合作的首個企業氣候行動研究報告出爐。此報告重點關注集團經營業務的四個領域，即「保險」、「物流」、「建築」及「會議、獎勵旅遊、會議和展覽(MICE)及活動管理」，以了解本港不同行業在氣候行動發展上的最新進程。

是次研究邀請來自業界相關行業專才，進行焦點小組討論，探討當前業界面對氣候轉型的挑戰和機遇。研究發現四個行業均以不同速度推展氣候轉型，其所需面對的挑戰亦有所不同。業界對氣候行動的認知和相關政策行業指引、營運成本、技術成熟度及應用度，都是低碳轉型的關鍵。報告建議法定機構及業界各持份者需加強溝通及合作，以制訂並推行具體政策措施，齊心將挑戰變成機遇。

新創建集團聯席行政總裁何智恒稱：「新創建深明低碳轉型的過程需要各界齊心參與，提高業界相關意識之餘，推動交流並攜手發展是邁向淨零排放的重要關鍵。我們樂意牽頭推動企業的可持續發展工作，並期望透過這次與商界環保協會合作，為不同行業提供一個分享的平台，讓業界聚焦於氣候轉型帶來的機遇，並在不同方面尋找更多突破。」。

商界環保協會行政總裁吳家穎表示：「商界環保協會欣然見證新創建發布首份企業氣候行動研究報告，標誌著我們邁向可持續未來的重要里程碑。氣候變化是迫在眉睫的全球挑戰，各行各業之間的合作對於推動積極及有影響力的變革至關重要。通過這份報告，我們能夠深入了解香港不同行業的進度及所面臨的挑戰。通過共同協作，我們定能制定促進可持續發展的策略和政策，共同實現淨零未來。」。