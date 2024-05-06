該公司指，XTransfer出口PMI由中小微外貿企業出口訂單、出口貨物價格、貨物採購、出口物流效率、資金周轉、從業人員 6 大分類指數加權計算而成。首期XTransfer出口PMI聚焦於廣東省，以第135届廣交會為契機，對XTransfer平台上的1000位廣東中小微外貿企業進行深入調研，旨在為中小微外貿企業在一段時間內的出口提供重要指引和策略制定依據。

從細分指數來看，六大分類指數中，出口訂單指數、出口貨物價格指數、資金周轉指數均明顯高於50%臨界點。從業人員、貨物採購指數略高於臨界點，出口物流效率指數則大幅低於臨界點。

出口貨物價格指數達53.7%，表明中國製造業出口產品正在逐步走向高端化，產品價格、競爭力在穩步提升。資金周轉指數達69.7%，在所有分類指標中分值最高。據樣本企業反應，春節後2、3月份企業集中洽談訂單，4 月份正是收穫回款的時候，該指標一定程度上有季節因素的影響。也有不少外貿企業表示，近年來第三方支付平台在跨境貿易的收款效率層面給到了很大的支持。

值得注意的是，出口物流效率指數僅為 41.4%，明顯低於臨界點，反映出當前國際物流環節仍存在瓶頸和挑戰。綜合來看，出口訂單量的增長一定程度造成了發貨難的情况，而國際上頻頻發生的海運危機又進一步影響海運效率。

從出口目的地來看，4 月份出口到RECP、東盟、一帶一路等新興市場的中小微外貿企業出口PMI指數要明顯高於歐美國家。剛剛結束的第135届廣交會有超過3萬名非洲客商登記參會，再加上 2024年是中非關係發展的大年，廣東省中小微外貿企業接下來對非洲市場信心滿滿。

雖然電子類產品、服裝製品、日用雜項製品是廣東省中小微外貿企業出口的基本盤，但從這5大品類的XTransfer出口PMI指數不難看出高附加值、高議價能力產品出口PMI指數更高。不少受訪中小微外貿企業表示，在原材料、半成品、零部件等具有技術附加值的中間品貿易中，議價能力和利潤空間都在穩步提升。

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