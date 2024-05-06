恒指今早高開12點，高位升114點，低位跌86點，高低波幅201點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為35.32%，下跌為30.84%，無升跌為33.83%。

恒指收市升102點或0.55%，報18578點，大市成交金額1444億元，較上日增加24.35%，是4月29日1634.17億元成交後最多；國指升25點或0.38%，報6572點。恒生科技指數收報4007點，升0.92%。

藍籌股成交金額726.72億元，佔大市成交50.32%；科指成份股成交金額398.22億元，佔大市成交27.57%；國指成份股成交金額639.46億元，佔大市成交44.28%。

24隻雙櫃台股，總成交0.67億元人民幣，相當於約0.72億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.1%，至83.26億元，佔大市成交5.76%。牛熊證成交金額40.64億元，增加21.34%；窩輪成交金額42.62億元，減少3.67%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中海油（0883）、平保（2318）拖累大市。

藍籌49隻升，30隻下跌，3隻無升跌。信義玻璃（0868）升11.63%，收報9.89元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌4.28%，收報5.82元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報117.8元，升6.13%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報17.36元，跌3.34%。

恒指續高於主要平均線，10天線(17624.89點)逼近250天線(17683.45點)。科指續高於主要平均線，10天線(3689.02點)逼近250天線(3779.51點)。

北水南下合計淨流入50.86億元，較上日增加56.52%，淨流入金額是4月19日74.31億元後最多。北水連續第23日流入，累計流入1003.38億元，對上一次連續23日淨流入是3月18日。南水北上合計淨流入93.16億元人民幣，終止單日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多0.62%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為2.18%。高見18590.17點，是5月3日18604.17點後最高。收市報18578.3點，是2023年9月4日後收市新高，當日報18844.16點。連升10日，累計升2354.16點，對上一次連升10日是2018年1月8日。

科指曾升最多1.27%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為4.09%。高見4021.69點，是5月3日4023.43點後最高。收市報4007.78點，是2023年11月27日後收市新高，當日報4031.66點。連升3日，累計升307.11點，對上一次連升3日是4月24日。

國指曾升最多0.47%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為2.64%。高見6578.13點，是5月3日6607.19點後最高。收市報6572.45點，是2023年8月10日後收市新高，當日報6628.55點。連升3日，累計升298.7點，對上一次連升3日是4月24日。

午後消息股表現

萬科（2202）據報已備好資金償付5月到期票據。收報4.8元，跌4.19%。

中國天瑞水泥（1252）：大股東有1000萬股份未被斬倉。停牌。

保利置業（0119）：4月合同銷售金額跌11%。收報1.46元，跌1.35%。

嚐‧高美（8371）深圳開設首間十里湘薈餐廳 下季開幕。收報1.5元，升2.74%。

神威藥業（2877）首季營業額跌6%至11億人幣。收報9.14元，跌1.72%。

今早及隔晚消息股表現

網傳理想汽車（2015）「無人駕駛」影片 副駕有兒童坐著 客服：堅決杜絕。收報117.8元，升6.13%。

中金（3908）降職減薪 冀員工自然流失。收報9.95元，升1.84%。

大象未來集團（2309）：伯明翰降班，料收入減少及將出現潛在減值。收報3.19元，跌0.31%。

吉利（0175）旗下極氪申請美上市，吉利斥3.2億美元億認購。收報9.91元，跌0.7%。

中國平安（2318）據報反對匯控委祈耀年任董事。收報39.15元，跌1.01%。

匯控（0005）：無計劃再出售其他業務。創52周高，見69.45元，收報69.2元，跌0.22%。

富智康（2038）首季虧損收窄至2040萬美元。創52周高，見0.97元，收報0.91元，升8.33%。

健倍苗苗（2161）料全年溢利增長至少1.2倍。收報0.96元，升11.63%。

行政長官核准唐家成任港交所（0388）主席。收報269.4元，升0.22%。

茶百道（2555）門市純淨水充奶茶，要求涉事門店退款兼補償。收報11.64元，跌1.69%。

香港電訊（6823）伙Viu，推刺激消費活動，約一萬名員工獲發100元「零用錢」。收報8.81元，升0.69%。

破頂股表現

破頂股包括，山高控股（0412）創上市新高，見7.52元，收報7.35元，升1.66%；海信家電（0921）創上市新高，見35.35元，收報35.3元，升4.44%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見4.04元，收報4.01元，升1.78%；今海國際（2225）創上市新高，見5.79元，收報5.24元，升2.75%；康耐特光學（2276）創上市新高，見9.32元，收報9.02元，跌0.22%；帝王實業控股（2940）創上市新高，見0.4元，收報0.4元，升14.29%；壽康集團（2945）創上市新高，見0.043元，收報0.036元，升9.09%；力寶華潤（2946）創上市新高，見0.058元，創上市新低，見0.017元，收報0.058元，升81.25%；GHW INTL（9933）創上市新高，見1.41元，收報1.36元，升51.11%；騰訊控股（80700）創上市新高，見343.4元，收報341.8元，升1.85%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1114.25元，收報1113元，跌0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1076.35元，收報1075.6元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1053.25元，收報1052.9元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1125.95元，收報1125.95元，升0.06%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見553.3元，收報553.3元，升0.05%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見112.4元，收報112.3元，升0.04%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1036.15元，收報1036.15元，升0.01%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見182.2元，收報174元，升6.1%；樂艙物流（2490）創上市新高，見18.28元，收報17.5元，升10.76%；米高集團（9879）創上市新高，見6.86元，收報6.54元，升0.31%；百樂皇宮（2536）創上市新高，見6.45元，收報6.4元，升5.44%；領悅服務（2165）創52周高，見0.88元，收報0.8元，升5.26%；京城佳業（2210）創52周高，見4.13元，收報4.13元，升2.23%；富智康（2038）創52周高，見0.97元，收報0.91元，升8.33%；太古（0019）創52周高，見68.8元，收報68.5元，升1.11%；譽宴（1483）創52周高，見1.74元，收報1.47元，升22.5%；中遠海控（1919）創52周高，見10.56元，收報10.42元，跌0.38%；中遠海能（1138）創52周高，見10.08元，收報9.9元，升6%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.79元，收報2.77元，升1.47%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見420.8元，收報419.2元，升4.17%；騰訊（0700）創52周高，見373元，收報370.2元，升1.59%；海爾智家（6690）創52周高，見30.7元，收報30.7元，升3.19%；匯控（0005）創52周高，見69.45元，收報69.2元，跌0.22%；宏橋（1378）創52周高，見11.6元，收報11.52元，升2.86%；神華（1088） 創52周高，見33.55元，收報33.55元，升1.05%；翰森製藥（3692）創52周高，見18.54元，收報18.3元，升0.33%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.164元，收報0.164元，跌0.61%；中建富通（0138）低見0.119元，收報0.119元，跌0.83%；茂業國際（0848）低見0.13元，收報0.14元，跌1.41%；中國三迪（0910）低見0.027元，收報0.04元，升37.93%；金輪天地控股（1232）低見0.024元，收報0.036元，升20%；設計都會（1545）低見0.06元，收報0.061元，跌1.61%；２１世紀教育（1598）低見0.164元，收報0.164元，跌0.61%；民商創科（1632）低見0.15元，收報0.15元，跌5.06%；雲南建投混凝土（1847）低見0.305元，收報0.385元，升8.45%；正味集團（2147）低見0.13元，收報0.143元，跌29.9%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，海亮國際（2336）低見0.126元，收報0.128元，跌8.57%；江山控股（0295）低見0.017元，收報0.017元，無升跌；大同機械（0118）低見0.162元，收報0.175元，升2.94%；匯漢控股（0214）低見0.365元，收報0.39元，跌1.27%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，跌0.51%；永發置業（0287）低見3.95元，收報3.95元，無升跌；藍河控股（0498）低見0.15元，收報0.152元，跌4.4%；鼎益豐（0612）低見0.35元，收報0.36元，跌7.69%；嘉瑞國際（0822）低見0.27元，收報0.28元，跌9.68%；彩星玩具（0869）低見0.58元，收報0.59元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，意馬國際（0585）收報0.72元，升121.54%；濠亮環球（8118）收報0.142元，升97.22%；力寶華潤（2946）創上市新高，見0.058元，創上市新低，見0.017元，收報0.058元，升81.25%；烯石電車新材料（6128）收報0.201元，升77.88%；GHW INTL（9933）創上市新高，見1.41元，收報1.36元，升51.11%；首創鉅大（1329）收報0.27元，升40.63%；中國三迪（0910）創上市新低，見0.027元，收報0.04元，升37.93%；萬嘉集團（0401）收報0.076元，升35.71%；中國石墨（2237）收報0.62元，升31.91%；長城微光（8286）收報0.109元，升29.76%。

下跌異動股，包括，正味集團（2147）創上市新低，見0.13元，收報0.143元，跌29.9%；弘陽地產（1996）收報0.046元，跌20.69%；正利控股（3728）創上市新低，見0.072元，收報0.073元，跌17.05%；國開國際投資（1062）見52周低0.05元，收報0.05元，跌16.67%；易居企業控股（2048）收報0.116元，跌15.94%；順騰國際控股（0932）平上市低位0.038元，收報0.039元，跌15.22%；麥迪衛康（2159）收報0.395元，跌15.05%；致浩達控股（1707）收報0.102元，跌15%；龍昇集團控股（6829）創上市新低，見0.071元，收報0.071元，跌14.46%；北方礦業（0433）收報0.048元，跌14.29%。

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