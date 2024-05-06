現時有旺區商舖空置未能租出，有立法會議員在今日財經事務委員會上表示，有業主擔心一旦減租來租出舖位，銀行會因為鋪位估值降低而被收回貸款（call loan），金管局副總裁阮國恒回應，若相關做法使客戶寧願放棄獲得租金收入，是違反風險管理邏輯，據他了解也不是銀行的風險取態。他重申，若商業客戶按揭貸款正常還款，銀行是不會要求提前還款。
截至3月底，本港負資產宗數升至32073宗，金管局總裁余偉文重申負資產是樓價下跌的數字結果，首季樓價下跌1.8%，高成數按揭負資產宗數一定會增加，樓市近期似乎企穩，期望及後負資產宗數亦會穩定。
至於拖欠比率上升一倍至0.06%，余偉文指比率仍相當低，因為基數較小，實際增加數字亦只有10餘宗。他重申，負資產並非當局關注的數字，而是拖欠比率，目前數字相當穩定，因為多數負資產與高成數按揭相關，按證公司對借貨人的入息要求較高。
金管局公布，截至4月中，百分百擔保貸款共批出6.65萬宗申請，涉及金額1422億元，壞賬率為7.5%。副總裁李達志表示，百分百擔保貸款壞賬率特別高，因為推出時設計較急，亦要求銀行盡快批核合資格個案，不要求做太多信貸審批，不過目前比率仍低於申請撥備時的25%。
八成和九成信貸擔保貸款已批出3.77萬宗，涉及金額約1348億元，壞賬率方面，八成擔保為4%，九成擔保為2%。李達志指因為八成擔保在2012年推出，相對2019年推出的九成擔保，累積的壞賬也會較多。
財政司司長陳茂波早前在財政預算案公布，「數字人民幣」會在香港擴大試點範圍，市民將可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並通過轉數快進行增值。余偉文表示，準備大致已到最後階段，早前已進行一些測試，如用經轉數快增值數字人民幣錢包，有進一步消息會盡快公布。不過是否大規模推出，則要視乎在技術上各自系統能否承受，是否做到在很多人在使用錢包時不會出現技術問題等。
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