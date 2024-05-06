香港寬頻在3月份向超過2萬名客戶進行一項網上調查顯示，僅32%的受訪者有購買家居保險。受訪者表示，不投保的主要原因是認為其家居蒙受損失的風險較低，佔36%。調查亦發現受訪者普遍對家居保險存有誤解，約有四分一的受訪者錯誤地認為，家居保險僅適用於保護家中貴重物品，而26%的受訪者則以為租客無須購買家居保險，或誤會業主的保險已為他們提供足夠保障。此外，約有11%的受訪者將家居保險與火險混淆。

香港寬頻持股管理人及住宅方案行政總裁蕭容燕表示根他們的客戶中僅三分一擁有家居保險，這明顯顯示，有需要加強客戶對家居保護重要性的認知，以及提升對其好處的理解，消除常見的誤解。他們與AXA安盛的合作初期，會專注於家居保險，並計劃短期內擴展至其他保險產品。由即日起至5月31日，香港寬頻客戶只要成功購買按月或按年繳付的家居保險計劃，可享150元的香港寬頻賬額回贈。

根據AXA安盛2023年的內部理賠數據，水濕損毀是最常見的家居保險索償類別，主要由水管洩漏或爆裂及暴雨而引起，佔整體家居保險索償宗數超過一半。單一最高的理賠金額超過200萬元，覆蓋家具和電器損壞、臨時住宿賠償，以及對鄰近物業造成的損毀。

AXA 安盛首席一般保險業務總監黎柱基表示，是次分銷合作將同時引入一系列全面的保險產品和服務配合客戶不同需要，與香港寬頻的數碼平台和客戶接觸點無縫配合，為香港引入嶄新的保險分銷和購買模式。

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