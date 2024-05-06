KeeTa表示，平台去年10月外送地區覆蓋至全港後，訂單量持續高速增長；Measurable AI於2023年11月外賣訂單數量數據顯示，KeeTa當時訂單數量佔全港總訂單量約30.6%，市場份額已超過Deliveroo的27.9%，而foodpanda的市場份額則由過去的60%降至41.6%。KeeTa尚未提供雜貨配送服務，並在今年2月下旬才推出外賣自取服務，Measurable AI資料顯示，截至今年第一季，KeeTa在食品配送（不包括雜貨和自提服務）的GMV市場份額就達到32%，訂單量份額亦高達43%。

Measurable AI指出，KeeTa作為香港新晉外賣平台，對擴大香港外賣市場發揮積極作用。數據顯示，2024年第一季香港市場的線上餐飲外賣需求較去年同期顯著增長，訂單量按年增長超過40%，商品交易總額（GMV）按年增長約22%。

自去年5月進入香港市場後，進駐KeeTa的餐飲商戶亦迅速增長，商家月均增速超過30%，目前平台已有近1萬家商家入駐，現已有超過201萬用戶下載KeeTa應用程式。