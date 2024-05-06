moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

KeeTa：市場調查機構資料顯示 平台3月訂單量市佔率達44%居首

美團（3690）旗下外賣平台KeeTa進軍香港一周年，平台引述市場調查機構Measurable AI資料顯示，以今年3月訂單數量計，KeeTa已佔香港外賣市場約44%份額，成為香港首位的外賣平台。

KeeTa表示，平台去年10月外送地區覆蓋至全港後，訂單量持續高速增長；Measurable AI於2023年11月外賣訂單數量數據顯示，KeeTa當時訂單數量佔全港總訂單量約30.6%，市場份額已超過Deliveroo的27.9%，而foodpanda的市場份額則由過去的60%降至41.6%。KeeTa尚未提供雜貨配送服務，並在今年2月下旬才推出外賣自取服務，Measurable AI資料顯示，截至今年第一季，KeeTa在食品配送（不包括雜貨和自提服務）的GMV市場份額就達到32%，訂單量份額亦高達43%。

Measurable AI指出，KeeTa作為香港新晉外賣平台，對擴大香港外賣市場發揮積極作用。數據顯示，2024年第一季香港市場的線上餐飲外賣需求較去年同期顯著增長，訂單量按年增長超過40%，商品交易總額（GMV）按年增長約22%。

自去年5月進入香港市場後，進駐KeeTa的餐飲商戶亦迅速增長，商家月均增速超過30%，目前平台已有近1萬家商家入駐，現已有超過201萬用戶下載KeeTa應用程式。