鰂魚涌太古坊的寫字樓出租率在季內維持在91%，新簽及續租樓面則達32.18萬平方呎，租金向下整整幅度為13%。至於在港商場方面，該集團旗下旗艦商場太古廣場，出租率由上季尾的96%，復增至100%，但是零售銷售額則跌1.2%。太古城中心雖然季內保持全面出租，但是零售銷售額則跌3.2%，為其在港的購物商場中跌幅最大。至於東涌東薈城名店倉商場，在全面出租之餘，零售銷售額升6.5%。

在內地市場方面，太地在當地的寫字樓除了在上海香港興業中心的出租率按季下跌兩個百分點至96%，其餘廣州太古匯及北京頣堤港一期辦公樓的出租率則分別企穩在92%及85%。在零售物業方面，除了近年新建成的上海前灘太古里錄得零售銷售增長0.7%，餘皆下跌，當中跌幅最大是上海興業太古匯，跌幅多達19.4%。出租率方面，上海前灘太古里及廣州太古匯則繼續全面租出，北京太古里則按季增加3個百分點，達到97%。

在美國邁亞密的Brickwell City Centre商場，則在季內保持全面出租，零售銷售額錄得6.5%增長。至於其他在建中物業方面，太地指，金鐘及灣仔的太古廣場6座將於2024年建成。內地眾項目中，北京頣堤港二期及三亞太古里最快將於2025年底建成。

該集團季內在港銷售海盈山第4A期及Eight Star Street分別已累計售出54個及35個單位，平均售價為3萬元及3.98萬元。