道瓊斯工業平均指數收漲176點，升幅0.46%，報38852點。標普500指數收漲52點，升幅1.04%，報5180點。納斯達克綜合指數收漲192點，或1.2%，報16349點。

微軟升1.6%，報413.54美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻45點，而Amgen跌3.79%，報299.48元，拖累道指77點。

科技股方面，蘋果收市報181.71元，跌0.91%，谷歌母公司Alphabet收市報168.1元，升0.51%，亞馬遜收市報188.7元，升1.33%，Facebook收市報465.68元，升3.03%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.54%，報508點。德國DAX指數收漲0.97%，報18175點；法國CAC 40指數漲0.5%，報7996點；英國富時100指數假期休市。

納斯達克中國金龍指數收跌0.13%，報6674點。

美國2年期債息曾升最多0.39%，是4月30日後最大升幅，當日升幅為1.34%。高見4.8347厘，是5月3日4.8891厘後最高。收市報4.8305厘，是5月2日後收市新高，當日報4.8727厘。

美國10年期債息曾跌最多0.86%，是5月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.94%。低見4.4691厘，是5月3日4.4466厘後最低。收市報4.4874厘，是4月9日後收市新低，當日報4.3616厘。連跌4日，累計跌0.1925厘，對上一次連跌4日是3月22日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至34.934基點，是5月3日36.245基點後最闊。收市報34.73基點，是4月30日後收市最闊，當日報35.735基點。連續兩日擴闊，累計5.152點，對上一次連跌2日是4月26日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至93.68基點，是5月3日95.949基點後最闊。收市報91.79基點，是4月9日後收市最闊，當日報101.712基點。連續4日擴闊，累計19.025基點，對上一次連跌4日是3月22日。

金龍指數曾跌最多0.43%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為3.35%。低見6653.88點，是5月3日6576.39點後最低。收市報6674.2點，是5月2日後收市新低，當日報6568.77點。

道指曾升最多0.55%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為1.52%。高見38886.47點，是4月9日38992.89點後最高。收市報38852.27點，是4月9日後收市新高，當日報38883.67點。連升4日，累計升1036.35點，對上一次連升4日是4月23日。

標指曾升最多1.04%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為1.48%。高見5181點，是4月11日5211.78點後最高。收市報5180.74點，是4月11日後收市新高，當日報5199.06點。連升3日，累計升162.35點，對上一次連升3日是4月24日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月29日。

納指曾升最多1.2%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為2.3%。高見16350.08點，是4月11日16464.6點後最高。收市報16349.25點，是4月11日後收市新高，當日報16442.2點。連升3日，累計升743.77點，對上一次連升3日是4月24日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月15日。