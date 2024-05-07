個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.13%，折合報370.68元；阿里巴巴（9988）跌0.25%，折合報79.7元；美團（3690）跌0.37%，折合報119.86元；匯控（0005）升1.19%，折合報70.02元；建行（0939）跌0.4%，折合報5.2元。

道期現升0.025%；標期現跌0.14%；納期現跌0.08%。日本東證指數現升0.55%；韓國KOSPI指數現升1.73%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.58%。

VIX指數隔晚升0%或0點，報13.49點。

紐油現升0.59%或0.46美元，報78.95美元；布油現升0.54%或0.45美元，報83.78美元；金價現升0.12%或2.98美元，報2326.95美元；LME 銅期貨隔晚升1.47%或144.5美元，報9910美元。比特幣現升0.22%或144.42美元，報63445.96美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.4874厘。

今日焦點股份可留意：

百威亞太（1876）最快今公布業績。

太古地產（1972）公布，太古廣場寫字樓首季租金下跌17%，出租率維持98%。

長城汽車（2333）上月銷量升1.8%，新能源車售出2.2萬輛。

醫思健康（2138）料全年銷售額升最少8%至42億。

中石化（0386）擬向加國公司承購150萬噸液化天然氣及入股項目。

傳承教育（8195）：與麥明詩及其母討論合作發展幼兒教育課程。

香港寬頻（1310）與AXA安盛合作推家居保。

母親節廣告惹議，「媽媽您先用」等訊息被轟性別定型，藍月亮（6993）：或表達不到位。

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