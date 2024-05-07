恒指今早低開0.75點或0.01%，報18577點，大市成交金額18億元；國指今早低開4點或0.07%，報6568點。恒生科技指數開市報4002點，跌0.13%。通訊服務、非必需消費品、衛生保健、必需消費品股推低大市。上升股份比例為8.84%，下跌為2.94%，無升跌為88.21%。