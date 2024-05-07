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恒指今早低開0.75點 10天線升穿250天線 科指跌0.13%

恒指今早低開0.75點或0.01%，報18577點，大市成交金額18億元；國指今早低開4點或0.07%，報6568點。恒生科技指數開市報4002點，跌0.13%。通訊服務、非必需消費品、衛生保健、必需消費品股推低大市。上升股份比例為8.84%，下跌為2.94%，無升跌為88.21%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、平保（2318）貢獻恒指較多。

藍籌43隻升，18隻下跌，21隻無升跌。紫金礦業（2899）升1.62%，報17.56元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌1.37%，報158.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，7隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報35.1元，升1.3%；跌幅最大的是理想（2015）開市報115元，跌2.38%。

恒指10天線(17831.47點)升穿250天線(17678.18點)。科指10天線(3755.66點)續逼近250天線(3779.92點)。

百威亞太（1876）最快今公布業績。開市報11.42元，無升跌。

太古地產（1972）公布，太古廣場寫字樓首季租金下跌17%，出租率維持98%。開市報16.12元，跌1.23%。

長城汽車（2333）上月銷量升1.8%，新能源車售出2.2萬輛。開市報11.9元，無升跌。

醫思健康（2138）料全年銷售額升最少8%至42億。無成交，報1.39元。

中石化（0386）擬向加國公司承購150萬噸液化天然氣及入股項目。開市報4.76元，無升跌。

傳承教育（8195）：與麥明詩及其母討論合作發展幼兒教育課程。無成交，報1.87元。

香港寬頻（1310）與AXA安盛合作推家居保。開市報2.51元，無升跌。

母親節廣告惹議，「媽媽您先用」等訊息被轟性別定型，藍月亮（6993）：或表達不到位。無成交，報2.17元。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.44元，開市報2.44元，升6.55%；百樂皇宮（2536）創上市新高，見6.49元，開市報6.49元，升1.41%；領悅服務（2165）創52周高，見0.89元，開市報0.89元，升11.25%；九興控股（1836）創52周高，見14.68元，開市報14.68元，升0.14%；五谷磨房（1837）創52周高，見0.63元，開市報0.63元，升1.61%；領悅服務集團（2165）創52周高，見0.89元，開市報0.89元，升11.25%；景聯集團（2929）無成交，報0.24元；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報0.017元；中海石油化學（3983）創52周高，見2.58元，開市報2.58元，無升跌。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見421元，開市報421元，升0.43%；宏橋（1378）創52周高，見11.66元，開市報11.66元，升1.22%；神華（1088） 創52周高，見33.55元，開市報33.55元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，首創鉅大（1329）開市報0.31元，升14.81%；銀建國際（0171）開市報0.156元，升12.23%；領悅服務（2165）創52周高，見0.89元，開市報0.89元，升11.25%；加科思－Ｂ（1167）開市報2.05元，升10.22%；裕承科金（0279）開市報0.033元，升10%；盈滙企業控股（2195）開市報0.178元，升9.88%；天潤雲（2167）開市報2.5元，升9.65%；永泰生物－Ｂ（6978）開市報3.58元，升7.83%；富道集團（3848）開市報2.83元，升7.2%。

下跌異動股，包括，新達控股（8471）開市報0.062元，跌8.82%；ISP GLOBAL（8487）開市報0.168元，跌8.2%；巨星醫療控股（2393）開市報0.051元，跌5.56%；中薇金融（0245）開市報0.07元，跌4.11%；富景中國（2497）開市報1.02元，跌2.86%；華夏以太幣（3046）開市報7.55元，跌2.83%；愛康醫療（1789）開市報5.95元，跌2.78%；華夏以太幣－Ｕ（9046）開市報0.966元，跌2.72%；理想汽車（2015）開市報115元，跌2.38%。

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