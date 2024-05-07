港元現報7.8223元貶值39點子，曾貶值最多43點子，報7.8227元，是5月2日7.8233元後最弱。今早亦曾升值最多9點子，報7.8175元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌60.25點子至3.42381%，是4月25日後最低；1星期HIBOR跌26.8點子至3.94976%；2星期HIBOR跌21點子至4.05405%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.61點子至4.57548%；6個月期HIBOR跌1.12點子至4.6703%；12個月期HIBOR跌1.57點子至4.84411%。

美元指數現報105.208升值0.157點或0.15%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43689%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.046%，連續2日收窄，利差是2024年4月09日後最窄，當日差距為-1.0066%。

對上一次連續2日收窄，是2024年4月26日，當日利差報-1.2947%。

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