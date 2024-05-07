憧憬減息美股隔晚上升，日韓股假後復市回補升幅，韓國Kospi指數觸及近一個月高位，日經225指數創約一周最大升幅。恒指早段曾高見18638.81點，是2023年9月5日18725.5點後最高，不過，美期升幅有限，A股、港股亦回吐，恒指、科指均曾見4月19日後最大跌幅，恒指10連升暫斷纜，不過北水續流入。
恒指今早低開0.7點，高位升60點，低位跌162點，高低波幅223點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為22.94%，下跌為29.11%，無升跌為47.93%。
恒指半日跌157點或0.85%，報18420點，大市成交金額629億元；國指跌55點或0.84%，報6517點。恒生科技指數收報3928點，跌1.98%。
藍籌股成交金額266.87億元，佔大市成交42.42%；科指成份股成交金額161.65億元，佔大市成交25.69%；國指成份股成交金額234.61億元，佔大市成交37.29%。
24隻雙櫃台股，總成交0.29億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.05%。
窩輪及牛熊證成交金額減少28.98%，至59.13億元，佔大市成交9.39%。牛熊證成交金額20.96億元，減少48.4%；窩輪成交金額38.16億元，減少10.45%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。中國銀行（3988）、中移動（0941）、中海油（0883）貢獻恒指較多。
藍籌34隻升，43隻下跌，5隻無升跌。東方海外（0316）升3.18%，收報119.9元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌4.04%，收報154.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.49元，升3.04%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報109.1元，跌6.03%。
恒指10天線(17815.76點)升穿250天線(17677.56點)。科指10天線(3748.2點)逼近250天線(3779.62點)。
北水南下合計淨流入22.18億元，較上日減少56.39%，連續第24日流入，累計流入1025.56億元，對上一次連續24日淨流入是3月19日。南水北上合計淨流出33.41億元人民幣，終止連單日流入。
龍光（3380）據報要求為境內債提供10個月寬限期。收報0.58元，跌3.33%。
蔚來（9866）據報本月推出首款大眾市場品牌新車型。收報43.2元，跌1.82%。
百威亞太（1876）最快今公布業績。收報11.38元，跌0.35%。
太古地產（1972）公布，太古廣場寫字樓首季租金下跌17%，出租率維持98%。收報15.76元，跌3.43%。
長城汽車（2333）上月銷量升1.8%，新能源車售出2.2萬輛。收報12.18元，升2.35%。
醫思健康（2138）料全年銷售額升最少8%至42億。收報1.39元，無升跌。
中石化（0386）擬向加國公司承購150萬噸液化天然氣及入股項目。收報4.8元，升0.84%。
傳承教育（8195）：與麥明詩及其母討論合作發展幼兒教育課程。收報1.95元，升4.28%。
香港寬頻（1310）與AXA安盛合作推家居保。收報2.5元，跌0.4%。
母親節廣告惹議，「媽媽您先用」等訊息被轟性別定型，藍月亮（6993）：或表達不到位。收報2.13元，跌1.84%。
破頂股包括，山高控股（0412）創上市新高，見7.59元，收報7.36元，升0.14%；海信家電（0921）創上市新高，見35.5元，收報34.7元，跌1.7%；中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.47元，收報2.33元，升1.75%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見7.43元，收報7.41元，升4.51%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見4.15元，收報4.11元，升2.49%；企展控股（1808）創上市新高，見2.75元，收報2.7元，升10.2%；壽康集團（2945）創上市新高，見0.071元，收報0.042元，升16.67%；比高集團（8220）創上市新高，見1.33元，收報1.33元，升9.02%；GHW INTL（9933）創上市新高，見1.44元，收報1.31元，跌3.68%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見879.65元，收報879.65元，升0.12%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1053.35元，收報1053.35元，升0.04%；百樂皇宮（2536）創上市新高，見6.59元，收報6.1元，跌4.69%；領悅服務（2165）創52周高，見1.09元，收報1.02元，升27.5%；京城佳業（2210）創52周高，見4.14元，收報4.12元，跌0.24%；瑞聲（2018）創52周高，見26.8元，收報26.15元，升2.55%；太古（0019）創52周高，見69.2元，收報68.85元，升0.51%；海豐國際（1308）創52周高，見19.3元，收報19.24元，升2.34%；中遠海控（1919）創52周高，見10.58元，收報10.52元，升0.96%；中遠海能（1138）創52周高，見10.16元，收報9.78元，跌1.21%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.79元，收報2.76元，跌0.36%。
破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見426元，收報414.8元，跌1.05%；海爾智家（6690）創52周高，見30.95元，收報30.65元，跌0.16%；匯控（0005）創52周高，見69.45元，收報69.15元，跌0.07%；宏橋（1378）創52周高，見11.84元，收報11.54元，升0.17%；神華（1088） 創52周高，見33.9元，收報33.4元，跌0.45%；翰森製藥（3692）創52周高，見18.68元，收報18.36元，升0.33%。
4隻股份創上市新低，包括21世紀教育（1598）低見0.163元，收報0.164元，無升跌；２１世紀教育（1598）低見0.163元，收報0.164元，無升跌；建成控股（1630）低見0.025元，收報0.03元，無升跌；天津建發（2515）低見1.4元，收報1.41元，跌2.76%。
創52周低，其中包括，1957 & Co.（8495）低見0.188元，收報0.188元，跌6%；江山控股（0295）低見0.017元，收報0.017元，無升跌；萬達酒店發展（0169）低見0.182元，收報0.2元，升3.09%；鼎益豐（0612）低見0.3元，收報0.32元，跌11.11%；彩星玩具（0869）低見0.58元，收報0.59元，無升跌；永旺（0984）低見0.5元，收報0.52元，升4%；歐科雲鏈（1499）低見0.204元，收報0.207元，跌0.96%；羚邦集團（2230）低見0.17元，收報0.17元，跌1.16%；眾誠能源（2337）低見3.99元，收報4.06元，跌0.25%。
異動股
上升異動股，包括，中國城市基礎設施（2349）收報0.065元，升96.97%；ITP HOLDINGS（8446）收報0.315元，升31.8%；領悅服務（2165）創52周高，見1.09元，收報1.02元，升27.5%；華章科技（1673）收報0.375元，升27.12%；松景科技（1079）收報0.046元，升24.32%；首創鉅大（1329）收報0.33元，升22.22%；高鵬礦業（2212）收報0.247元，升21.67%；加科思－Ｂ（1167）收報2.25元，升20.97%。
下跌異動股，包括，力寶華潤（2946）收報0.034元，跌41.38%；名仕快相（8483）見52周低0.061元，收報0.061元，跌19.74%；致浩達控股（1707）收報0.083元，跌18.63%；濠亮環球（8118）收報0.118元，跌16.9%；天潔環境（1527）收報0.77元，跌16.3%；瑞強集團（8427）收報0.07元，跌15.66%；普天通信集團（1720）收報0.052元，跌14.75%；亞勢備份（8290）收報0.018元，跌14.29%；滙景控股（9968）收報0.031元，跌13.89%；泰達生物（8189）收報0.065元，跌13.33%；恆和集團（0513）收報0.222元，跌12.94%。
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