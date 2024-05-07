憧憬減息美股隔晚上升，日韓股假後復市回補升幅，韓國Kospi指數觸及近一個月高位，日經225指數創約一周最大升幅。恒指早段曾高見18638.81點，是2023年9月5日18725.5點後最高，不過，美期升幅有限，A股、港股亦回吐，恒指、科指均曾見4月19日後最大跌幅，恒指10連升暫斷纜，不過北水續流入。