叙福樓（1978）旗下特許經營品牌「挽肉與米」今日開幕，敘福樓主席兼行政總裁黃傑龍喺Facebook專頁分享，今次開幕係佢人生第一次開門之前已經有超過300人喺門外排隊，仲搞笑咁話自己「我唔係賣iPhone」，因此想多謝整個團隊嘅準備。
黃傑龍強調，早前已講過「挽肉與米」係要做100年，哪怕只是一間店，而唔係要開100間店玩一年，好希望呢間店可以喺香港呢個消費市道低氣壓之下，為客人帶來一種「Happy Food」。佢又話自己食過四次，每次食完都係好開心愉快，笑言happy food就係有呢種魔力。
佢又講，喺IFC食一個「3塊即日鮮制即燒100%日本牛漢堡、任食100%日本越光米白飯、一隻16度蛋黃日本蛋再加一碗熱辣辣面豉湯的$138加一」嘅套餐唔會形容為「平」，但就叫做「affordable luxury」，可以日常負擔嘅奢侈，保持品味同享受。
黃傑龍又提到，所謂今日名額已滿，其實代表派出300張飛，因為每日做10轉都只係280位，但係如果有啲人等唔到放棄咗，其實係會繼續派飛嘅，並貼出網上一貼文放售即日籌號，索價300大元，黃則呼籲大家勿買黃牛，稱「不鼓勵炒黃牛，只鼓勵食和牛 」。
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