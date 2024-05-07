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賈躍亭︰個人IP商業化盡量盡快賺錢還債 補貼FF造車

曾公開宣布破產的電動車公司FF創辦人兼CPUO（首席產品和用戶官）賈躍亭，今日在微博發布視頻，指FF已收到納斯達克的退市意見函，公司正面臨非常大的退市風險。一旦FF退市，將會對投資者、股東、債權人、供應商和所有中美員工及其家庭造成不可挽回的傷害，作為創始人，他和公司管理層將力爭恢復合規，努力保持上市資格，並已於5月1日向納斯達克提交整改合規，維持上市資格的申訴。

他又提出，將會「做了和他個人追求不太一致的糾結決定」，將通過開始將其「個人IP商業化，盡量、盡快賺些錢，一部分還債，一部分救公司用來補貼造車，力爭可以支持FF的基本運營，給投資人及股東信心」。

賈躍亭又公開提議，自己與現任FF全球首席執行官Matthias Aydt，共同擔任聯席CEO。

他解釋，以往FF經歷了三個階段，包括在上市時，曾市值高達40億美金，投資者對公司充滿信心，但受到SPAC董事利用一份大量虛構的沽空報告等藉口成立特委會，借此幾乎完全控制了公司，對包括他在內的很多華人初創團人隊進行打壓，並不當趕走了很多華人核心高管。

隨後在2022年雖撥亂反正，但賈躍亭指自己管理權限依然受到大幅度限制，但由職業經理人組成的最高管理決策層，無在合法合規的前提下，以公司利益最大化作為第一目標，亦無做出應有變革，令FF經營狀況與預期相差甚遠，再度消耗了大家對公司的信任。

雖然其後Matthias Aydt 臨危受命出任CEO，但FF已積重難返。他指，以往因為有聲音指，他的債務將令人不願意投資FF，故在2019年主動放棄CEO位置，聘請職業經理人出任CEO及特委會成立後，他被進一步剝奪了公司主要最高經營決策權，公司最核心的財務、法務、供應鏈等決定性的方面都無權參與最終決策。他本以為自己的犧牲能換來公司的成功，卻沒想到迎來一次次惡夢，故為了挽回大家的信心及拯救FF，必須要做出真正的改變。

賈躍亭重申，雖然今次他的提議可能不被批准，律師也提醒這將會大大增加其個人風險，但依然決定站出來，和Matthias Aydt一起出任聯席CEO。

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