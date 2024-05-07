為解決大學生過渡性居住需求，減輕大學生求職、實習期間經濟壓力，廈門市近日發布《關於為來廈求職和見習實習大學生提供免費 住宿保障實施方案》，申請沒有年齡限制，住宿期間免交租金，但需自行承擔水電費、物業費等相關費用。
據了解，政策面向的對象主要有兩大類。 一類為畢業三年內到廈門求職、見習的非廈門市戶籍全日制大專及以上畢業生（本地大學生集體戶視同非本市戶籍），另一類為來廈門實習的非廈門市生源全日制 大專以上在校大學生。 申請人必須符合個人在廈無自有住房、無在廈就業登記或社保繳納紀錄的條件。 工作人員稱，此次推出的免費住宿保障政策，是依照每人「一張床」的住宿標準保障，原則上兩人一間，每間最多不超過三人。
免費住宿保障政策首批房源安排在位於湖裡區的圍裡公寓。 公寓也建有健身房、招募對接室等配套設施，可提供創業指導、就業協助等特色服務。
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