文章日期：2024年5月7日 17:52
機管局獲選成為「Routes World 2025」的主辦單位，據Routes官網介紹，該國際活動內容包括提供會議機會、獨家行業洞察及行業交流等。今年「Routes World 2024」將於巴林（Kingdom of Bahrain）舉辦，日期為10月6日至8日。
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