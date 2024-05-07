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【久利生專欄】香港要生產新質餐飲

內地五一黃金周假期周日（5日）結束，訪港內地客有逾76.6萬人次，按年升22%，但少於入境處當初估算約4%。

這仍為本港經濟帶來逾20億元的消費收益，換言之，即一連5天南下消費人均3000元。不過餐飲業界則指，生意旺丁不旺財。

試想，五天人頭消費3000元，即使是姜濤全程請搭免費電車(港島遊)，交通費用當你全免，用2000元購物，每日200元解決三餐，到茶記或潮食兩餸飯便食飽。

旅遊經濟仍在恢復中，因為內地遊客的消費水平下降。同時，北上消費將本地居民的消費力扯走，轉向深圳等內地鄰近城市。

一樂燒鵝老闆娘聲言，「執笠無得賴人哋北上」，因疫情前北上港人一樣多，直言「有啲人做到，有啲人做唔到，應該要檢討下自己」。

至於大家樂的假盈喜，純利達3.3億元，按年增加兩倍，但上半年度已錄2億元純利，即下半年其實倒退，難免受到北上消費影響。

港人北上尋找較抵的食買玩住，是新冠疫情後最為熱門的新興活動之一。而這肯定對香港的零售業造成一定的影響。

香港居民跨境通行的人數相當可觀。據深圳海關稱，2023年香港居民陸路過關的總人數達到1.15億人次(來回)。相比香港總人口730萬人，即每居民每年平均訪問深圳7.9次。

但消費支出又是否像想像般那麼驚人？

據中國銀行深圳分行稱，2023年香港居民在深圳的支付總額(非現金)為8578萬人民幣，相當於香港非耐用品零售總銷售額的3%。

引述相關數字的滙證指，這個「香港人在深圳消費」的統計口徑，在加入餐飲業後，更加只佔2%，表明北上消費所帶來對零售業的影響其實有限 - 低到連分析員自己都驚。

該行進一步說好香港故事，指香港的餐飲業收入實際上保持平穩(2023年連續四季徘徊270億港元水平)，而香港居民赴內地的季度出境數量則逐季增加(2023首季600多萬升至2024首季1600多萬人次）。

在一加一減、一出一入對沖之間，即使北上港人愈來愈多，但本地餐飲業topline仍然由治及興，似乎是因為內地遊客重臨港澳。至少這份題為Hong Kong’s Reset報告的基調。

而且，本地樓價已下跌24%，零售租金下跌39%。樂觀點看，有足夠空間讓市場定出新的供需均衡點equilibrium，能夠提供更多affordable的住房和更為便利的營商環境。

但看地產市場，零售租金在2024年初也起步得較慢，部分是撤辣令市場焦點及投資機會重投住宅市場，另外，就是因為市道真的不似預期。

本港今年3月零售業總銷貨價值臨時估計為312億元，按年跌7%，遠遜市場預期的升0.9%。大行預期4月最差將錄低雙位數跌幅。而2023年全年增長了16%。

上述大行分析，當然未有factor in包括港人預留彈藥移民及遊日。這些結構性及周期性因素，絕非推商場優惠谷消費，搞幾個演唱會發佈會、播幾場免費英超西甲，便可以填補的。

筆者去年8月寫《香港加碼消費 帶旺深圳經濟？》，解釋政府派錢，可能會加速港人北上而非本地消費，文中曾提及自己創業開雜貨店的前屈臣氏區長，當時已揚言生意只會愈來愈差，如今他亦決定先回去打工，「睇定啲」才再開舖。

學一樂燒鵝老闆娘所言「執笠無得賴人哋北上」，同樣道理，數以萬計來港高才通「失業無得賴自己南下」。既然小紅書上超多人關注，不如高才通們都改行研究下，自己開舖，生產新質燒鵝，叫新一樂，甚至在中環搞燒鵝一條街，好過木屋燒烤及挽肉と米，應該有得做。

久利生