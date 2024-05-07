客源結構中，內地旅客佔48.7萬人次，香港旅客有7.8萬人次，台灣地區旅客有0.8萬人次，國際旅客有3.2萬人次。據業界提供的資料顯示，勞動節假期澳門酒店業場所的平均入住率為89.2%，較去年勞動節假期上升4.5個百分點。當中5月2日的入住率最高，達95.1%。另外，澳門大賽車博物館在今次黃金周期間共接待4087人次參觀者，與去年勞動節假期比較上升40%。

匯豐發表報告指，在今次檔期內，錄得博彩收入45.5億澳門元，日均9.1億澳門元，相當於2019年疫情前83%。受到壞天氣影響，導致訪澳旅客日均人數不及預期，只有12萬名。其預期，今個月餘下時間日均賭收會介乎5.8億至6.5億澳門元之間，全月賭收有望介乎196億至215億澳門元。花旗則料今個月賭收可達200億澳門元。

富瑞的報告則稱，留意到有旅客在壞天氣時取消預訂，並在之後重新預訂，因此或有助在五一檔期後，賭收保持高企。瑞銀更指，在五一檔期內，中場及貴賓博彩賭收，分別按月上升45%至50%及60%，貴賓博彩蠃率亦處於高水平，介乎3%至3.5%。

另澳門媒體引述信德集團（0242）旗下噴射飛航業務及服務部門總監黃敏聰指，為刺激客量，世計劃與六大博企合作，因應非博彩如演唱會門票等推出船票優惠引客，促使更多香港旅客赴澳玩樂。目前其運力只恢復至疫情前五成，雖然未能全數恢復，但是會增加某些時段班次。

其他報道

【久利生專欄】香港要生產新質餐飲

機管局獲選成為「Routes World 2025」主辦單位

易達雲通過上市聆訊 自2021年起持續賺錢

標普確認香港長期發行評級為「AA+」 維持「穩定」展望

陽光100中國：主席樂昇控股持股遭斬倉

全日沽空金額減32% 盈富沽空減42%

商湯與福建大數據產業投資、上海大名城簽戰略合作框架

馬斯克：不要教AI說謊

廈門為求職實習大學生提供一年免費住宿

連升斷纜 恒指收市跌98點 科指跌2% 北水第24日流入

九置吳天海：香港零售正面對「三高」壓力 調整需時

法巴：中國電動車產能過剩比率約50% 料價格戰維持至今年底

中銀國際：內地五一假期首四天新樓成交面積跌逾七成

Switch 後繼機將面世？任天堂預告本財年將公布新一代遊戲主機

金管局成立Ensemble項目架構工作小組 研港代幣化市場發展

瑞銀扭虧 首季賺18億美元 遠勝預期

新世界伙招商蛇口發展粉嶺北新發展區商住項目 料建2000伙

【有片：埋身擊】美元兌日圓上周呈穿頭破腳 後市有機會回落

交行信託起訴中國國儲 涉3.65億美元未償債券

匯控上調中信評級及目標價

長建收購英國可再生能源資產組合 UU Solar

蔚來據報向比亞迪採購電池 供應其低價品牌

foodpanda：相比短期優惠策略更重視外送行業長遠發展

財經花生丨國泰將何詩蓓奮鬥片段「投影」至The Henderson外牆迎奧運