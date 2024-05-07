澳門旅遊局公布最新初步數據顯示，內地五一勞動節假期澳門錄得的入境總旅客約60.5萬人次，日均旅客12.1萬人次，與去年勞動節日均相比上升23.2%。酒店平均入住率約89.2%。單日訪澳旅客最高在5月3日，錄得15.4萬人次。
客源結構中，內地旅客佔48.7萬人次，香港旅客有7.8萬人次，台灣地區旅客有0.8萬人次，國際旅客有3.2萬人次。據業界提供的資料顯示，勞動節假期澳門酒店業場所的平均入住率為89.2%，較去年勞動節假期上升4.5個百分點。當中5月2日的入住率最高，達95.1%。另外，澳門大賽車博物館在今次黃金周期間共接待4087人次參觀者，與去年勞動節假期比較上升40%。
匯豐發表報告指，在今次檔期內，錄得博彩收入45.5億澳門元，日均9.1億澳門元，相當於2019年疫情前83%。受到壞天氣影響，導致訪澳旅客日均人數不及預期，只有12萬名。其預期，今個月餘下時間日均賭收會介乎5.8億至6.5億澳門元之間，全月賭收有望介乎196億至215億澳門元。花旗則料今個月賭收可達200億澳門元。
富瑞的報告則稱，留意到有旅客在壞天氣時取消預訂，並在之後重新預訂，因此或有助在五一檔期後，賭收保持高企。瑞銀更指，在五一檔期內，中場及貴賓博彩賭收，分別按月上升45%至50%及60%，貴賓博彩蠃率亦處於高水平，介乎3%至3.5%。
另澳門媒體引述信德集團（0242）旗下噴射飛航業務及服務部門總監黃敏聰指，為刺激客量，世計劃與六大博企合作，因應非博彩如演唱會門票等推出船票優惠引客，促使更多香港旅客赴澳玩樂。目前其運力只恢復至疫情前五成，雖然未能全數恢復，但是會增加某些時段班次。
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