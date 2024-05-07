根據法庭昨日（6日）頒布的命令，梁不得將其任何資產調離香港，亦不得處置或處理或減少其於香港境內或境外的任何資產的價值，以2.35億元為限。梁亦被禁止採取任何行動，以執行兩份她據稱是在2023年8月就其於上海及加拿大的兩項物業而簽立的買賣協議的條款，或著手完成該等買賣協議。針對梁的命令將持續生效，直至法庭就有關程序作出最終裁決。

法庭頒布命令時，信納證監會提出的證據「梁善於利用由企業及離岸實體組成的龐大網絡充當代名人，以調走資金及隱瞞其違法活動」，並認為梁「會毫不猶豫地耗散資產，以避免不利於她的判決所帶來的後果」。

早前，星美文化前身勤+緣前主席兼創辦人梁鳳儀以及她已故夫婿、立法會前議員黃宜弘，遭證監會入稟指在2010至2012年涉以人頭公司挪用上市公司逾7000萬元。

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