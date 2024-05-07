蘋果香港官網顯示各款新iPad開始接受訂購，並在本月15日付貨，iPad Air售價由4599港元起。iPad Pro則由7999港元起。

蘋果形容，M4是「一款極其強大的AI晶片」，採用全新第二代3納米製程技術打造，由4個「效能核心」（Performance Core ）與6個「效率核心」（Efficient Core），以及10核心GPU組成，專注於改進人工智能及機器學習功能，可與英特爾、AMD和高通的AI晶片媲美。

與上一代iPad Pro的M2晶片相比，M4的CPU效率提升50%。記憶體頻寬（memory brandwidth）也有所提升，速度達每秒120GB。蘋果表示，M4保持了領先的能源效率，能夠提供與M2相同的性能，但耗電僅為M2一半。

正如此前傳聞所述，蘋果為兩款呎吋的iPad Pro引入OLED屏幕，帶來更豐富的色彩飽和度及明暗對比。13吋型號的iPad Pro厚度更只有5.1毫米，蘋果稱這是「有史以來最薄的設備」。相比下，11吋型號的厚度為5.3毫米。