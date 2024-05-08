道瓊斯工業平均指數收漲31點，升幅0.09%，報38884點。標普500指數收漲6點，升幅0.14%，報5187點。納斯達克綜合指數收跌16點，或0.11%，報16332點。

聯合健康升1.33%，報500.96美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻42點，而迪士尼跌9.51%，報105.39元，拖累道指72點。

科技股方面，蘋果收市報182.4元，升0.37%，谷歌母公司Alphabet收市報171.25元，升1.87%，亞馬遜收市報188.76元，升0.03%，Facebook收市報468.24元，升0.54%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.15%，報514點。德國DAX指數收漲1.41%，報18430點；法國CAC 40指數漲0.99%，報8075點；英國富時100指數收漲1.22%，報8313點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.13%，報6532點。

美國2年期債息曾跌最多0.65%，是5月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.39%。低見4.799厘，是5月6日4.7846厘後最低。收市報4.8304厘，是5月3日後收市新低，當日報4.816厘。

美國10年期債息曾跌最多1.49%，是5月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.94%。低見4.4204厘，是4月10日4.3277厘後最低。收市報4.457厘，是4月9日後收市新低，當日報4.3616厘。連跌5日，累計跌0.2229厘，對上一次連跌5日是2023年8月31日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至38.503基點，是4月19日38.925基點後最闊。收市報37.55基點，是4月12日後收市最闊，當日報37.713基點。連跌3日，累計跌7.972點，對上一次連跌3日是4月29日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至99.088基點，是4月10日106.33基點後最闊。收市報95.573基點，是4月9日後收市最闊，當日報101.712基點。連跌5日，累計跌22.809基點，對上一次連跌5日是2023年4月4日。

金龍指數曾跌最多2.46%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為3.35%。低見6510.28點，是5月2日6370.15點後最低。收市報6532.49點，是5月1日後收市新低，當日報6196.49點。連跌2日，累計跌150.11點，對上一次連跌2日是4月15日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月11日。

道指曾升最多0.32%，是5月6日後最大升幅，當日升幅為0.55%。高見38977.61點，是4月9日38992.89點後最高。收市報38884.26點，是4月8日後收市新高，當日報38892.8點。連升5日，累計升1068.34點，對上一次連升5日是2023年12月13日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月2日。

標指曾升最多0.38%，是5月6日後最大升幅，當日升幅為1.04%。高見5200.23點，是4月11日5211.78點後最高。收市報5187.7點，是4月11日後收市新高，當日報5199.06點。連升4日，累計升169.31點，對上一次連升4日是3月21日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月1日。

納指曾跌最多0.28%，是5月1日後最大跌幅，當日跌幅為0.64%。低見16303.84點，是5月6日16197.86點後最低。收市報16332.56點，是5月3日後收市新低，當日報16156.33點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是4月29日。