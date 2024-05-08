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港股ADR升8點 夜期低水68點 美期亞股個別發展

美股向上，港股ADR升8點或0.04%，報18487點，即月恒指夜期升4點，報18411點，夜期低水68點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.07%，折合報366.06元；阿里巴巴（9988）跌0.57%，折合報77.6元；美團（3690）升0.13%，折合報115.65元；匯控（0005）升0.95%，折合報70.37元；建行（0939）跌0.58%，折合報5.21元。

道期現跌0.005%；標期現升0.01%；納期現升0.04%。日本東證指數現跌0.65%；韓國KOSPI指數現升0.11%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.14%。

VIX指數隔晚跌1.92%或0.26點，報13.23點。

紐油現跌0.17%或0.14美元，報78.24美元；布油現跌0.22%或0.18美元，報82.97美元；金價現升0.03%或0.87美元，報2314.97美元；LME 銅期貨隔晚升1.2%或119.5美元，報10029.5美元。比特幣現跌0.93%或589.53美元，報62383.51美元；美國10年期債息現升0.13%或0.0061厘，報4.4631厘。

今日焦點股份可留意：

三公司最快今日公布業績，包括，汽車之家－Ｓ（2518）、百濟神州（6160）、大成食品（3999）

金融壹賬通（6638）：部分關聯客戶欲停用其雲服務，佔去年總收入近兩成。

國際資源（1051）出資1000萬增持恒投證券H股，持股首逾10%。

OSL（0863）：虛擬資產現貨ETF資產管理規模達24億，兩合作伙伴市佔率逾76%。

太古（0019）非執董施銘倫減持太古A、B股套現1356萬。

澳門五一檔期酒店入住率近九成，匯豐及花旗料5月賭收達200億。

電訊盈科（0008）據報出售四成光纖業務股權予招商局。

陽光100中國（2608）：主席樂昇控股持股遭斬倉。

商湯（0020）與福建大數據產業投資、上海大名城簽戰略合作框架。

 

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