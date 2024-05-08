首席執行官及聯席主席楊克表示，在持續的品牌高端化及收入管理措施帶動下，在各主要市場均實現了每百升淨收入的增長。毛利率受到品牌高端化及成本效益推動，增幅超過200個基點。

公司指，在持續高端化與成本效益的推動下，在中國的毛利率及除息稅折舊攤銷前盈利率上升。在韓國，在品牌組合影響力及有效的收入管理推動下，獲得市場份額並實現強勁的除息稅折舊攤銷前盈利增長，盈利率大幅上升。在印度，表現仍優於行業，高端及超高端產品收入實現雙位數增長。

受中國和韓國行業表現溫和的影響，總銷量下降4.8%，導致收入下降0.4%。每百升收入在中國和印度的持續高端化以及亞太地區東部收入管理措施的推動下增長4.6%。毛利率的上升帶動正常化除息稅折舊攤銷前盈利增加4.2%，正常化除息稅折舊攤銷前盈利率上升153個基點。

期內，在中國的銷量及收入分別下降6.2%及2.7%，乃由於受到2023年第一季度渠道重新開放及今年3月的不利天氣影響。每百升收入增加3.7%。正常化除息稅折舊攤銷前盈利增長1.0%，盈利率擴張145個基點。

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