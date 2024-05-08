恒指今早高開31點或0.17%，報18510點，大市成交金額29億元；國指今早高開9點或0.15%，報6536點。恒生科技指數開市報3921點，跌0.04%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為7.5%，下跌為3.77%，無升跌為88.71%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。理想汽車（2015）、創科實業（0669）、藥明生物（2269）拖累大市。
藍籌54隻升，17隻下跌，11隻無升跌。李寧（2331）升1.41%，報21.6元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌6.4%，報8.19元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，7隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報1.68元，升1.82%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報33.1元，跌3.64%。
恒指續高於10天線(17989.82點)、250天線(17672.1點)。科指10天線(3794.83點)升穿250天線(3779.69點)。
百威亞太（1876）首季少賺3% 符預期。開市報11.38元，跌0.52%。
三公司最快今日公布業績，績前表現如下，汽車之家－Ｓ（2518）無成交，報52.05元。百濟神州（6160）開市報97.5元，無升跌。大成食品（3999）無成交，報0.65元。
金融壹賬通（6638）：部分關聯客戶欲停用其雲服務，佔去年總收入近兩成。無成交，報0.62元。
國際資源（1051）出資1000萬增持恒投證券H股，持股首逾10%。無成交，報2.59元。
OSL（0863）：虛擬資產現貨ETF資產管理規模達24億，兩合作伙伴市佔率逾76%。開市報7.62元，無升跌。
太古（0019）非執董施銘倫減持太古A、B股套現1356萬。開市報68.8元，無升跌。
澳門五一檔期酒店入住率近九成，匯豐及花旗料5月賭收達200億。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報6.21元，升0.65%。美高梅中國（2282）開市報14.66元，跌0.68%。澳博（0880）無成交，報2.86元。永利澳門（1128）開市報7.9元，升3%。銀河娛樂（0027）開市報37.25元，升0.13%。金沙中國（1928）開市報20.1元，升0.6%。
電訊盈科（0008）據報出售四成光纖業務股權予招商局。開市報4.03元，升0.5%。
陽光100中國（2608）：主席樂昇控股持股遭斬倉。無成交，報0.022元。
商湯（0020）與福建大數據產業投資、上海大名城簽戰略合作框架。開市報1.68元，升1.82%。
破頂股包括，太平洋航運（2343）創52周高，見2.81元，開市報2.81元，升1.44%；首佳科技（0103）創52周高，見0.25元，開市報0.25元，升13.12%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.2元，開市報1.2元，無升跌；康臣葯業（1681）創52周高，見6.28元，開市報6.28元，升0.48%；景聯集團（2929）無成交，報0.24元；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報0.017元；現代牙科（3600）創52周高，見5.36元，開市報5.36元，升0.75%；泡泡瑪特（9992）創52周高，見37.5元，開市報37.5元，升1.76%。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見70元，開市報70元，升0.43%。
異動股
上升異動股，包括，新紐科技（9600）開市報0.39元，升14.71%；瀚華金控（3903）開市報0.26元，升13.54%；首佳科技（0103）創52周高，見0.25元，開市報0.25元，升13.12%；多想雲（6696）開市報0.212元，升12.77%；富元國際集團（0542）開市報0.13元，升8.33%；首創鉅大（1329）開市報0.36元，升7.46%；盈滙企業控股（2195）開市報0.222元，升5.21%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.168元，升5%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.34元，升4.62%；商湯-W（80020）開市報1.6元，升4.58%。
下跌異動股，包括，恒隆地產（0101）開市報8.19元，跌6.4%；恒隆集團（0010）開市報8.98元，跌5.77%；ISP GLOBAL（8487）開市報0.173元，跌5.46%；烯石電車新材料（6128）開市報0.2元，跌4.31%；德林國際（1126）開市報4.7元，跌4.28%；小鵬（9868）開市報33.1元，跌3.64%；理想汽車（2015）開市報111.1元，跌3.39%。
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