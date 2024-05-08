恒指今早高開31點或0.17%，報18510點，大市成交金額29億元；國指今早高開9點或0.15%，報6536點。恒生科技指數開市報3921點，跌0.04%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為7.5%，下跌為3.77%，無升跌為88.71%。