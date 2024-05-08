港元現報7.818元升值35點子，曾貶值最多9點子，報7.8224元，亦曾升值最多41點子，報7.8174元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升18.25點子至3.60631%，是2024年5月6日後最高；1星期HIBOR跌14.48點子至3.805%；2星期HIBOR跌16.96點子至3.88441%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.22點子至4.57333%；6個月期HIBOR跌0.43點子至4.66596%；12個月期HIBOR跌2.33點子至4.82077%。

美元指數現報105.564升值0.152點或0.14%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43689%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1069%，終止連續2日收窄，利差是2024年5月01日後最闊，當日差距為-1.1349%。

對上一次終止連續2日收窄，是2024年5月01日，當日利差報-1.1349%。

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