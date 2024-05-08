2024 年 5 月 31 日或以前，ZA Bank 用戶完成以下每項挑戰(見圖表)，即可解鎖對應的額外獎賞年利率，5 月內可享合共高達 4% 活期年利率。而全新用戶成功開立賬戶並開啟「錢罌」，可獲額外 1% 獎賞年利率，期內輕鬆賺取最高 5% p.a. 的被動收入。以存款額上限50萬為例，新用戶一個月可賺超過2000元利息。

5月份挑戰 額外年利率 開啟「錢罌」 （適用於新開啟及已開啟「錢罌」的用戶 0.39% 入錢挑戰 港元活期總結餘較上月日均增加 HKD 20,000，並維持一天 1.40% 消費挑戰 用 ZA Card 累計合資格交易 ≥ HKD 3,000 1.20% 繳費挑戰 完成兩筆 QR Code 繳費或信用卡還款交易，每筆交易金額 ≥ HKD 100 0.50% 貨幣兌換挑戰 完成累計等值 ≥ HKD 20,000 的任何外幣兌換 0.50% 連同活期基礎年利率 0.01%，合共 4.00% 新用戶尊享：成功開立賬戶並開啟「錢罌」 1%（合共5%）