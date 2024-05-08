ZA Bank （眾安銀行）公布，新用戶成功開戶並開啟活期儲蓄子賬戶「錢罌」，可享高達 5% 港元活期存款年利率。
2024 年 5 月 31 日或以前，ZA Bank 用戶完成以下每項挑戰(見圖表)，即可解鎖對應的額外獎賞年利率，5 月內可享合共高達 4% 活期年利率。而全新用戶成功開立賬戶並開啟「錢罌」，可獲額外 1% 獎賞年利率，期內輕鬆賺取最高 5% p.a. 的被動收入。以存款額上限50萬為例，新用戶一個月可賺超過2000元利息。
|5月份挑戰
|額外年利率
|
開啟「錢罌」
（適用於新開啟及已開啟「錢罌」的用戶
|0.39%
|
入錢挑戰
港元活期總結餘較上月日均增加 HKD 20,000，並維持一天
|1.40%
|
消費挑戰
用 ZA Card 累計合資格交易 ≥ HKD 3,000
|1.20%
|
繳費挑戰
完成兩筆 QR Code 繳費或信用卡還款交易，每筆交易金額 ≥ HKD 100
|0.50%
|
貨幣兌換挑戰
完成累計等值 ≥ HKD 20,000 的任何外幣兌換
|0.50%
|連同活期基礎年利率 0.01%，合共
|4.00%
|新用戶尊享：成功開立賬戶並開啟「錢罌」
|1%（合共5%）