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ZA Bank 新用戶開啟「錢罌」 完成指定任務可享達5厘活期年利率

ZA Bank （眾安銀行）公布，新用戶成功開戶並開啟活期儲蓄子賬戶「錢罌」，可享高達 5% 港元活期存款年利率。

2024 年 5 月 31 日或以前，ZA Bank 用戶完成以下每項挑戰(見圖表)，即可解鎖對應的額外獎賞年利率，5 月內可享合共高達 4% 活期年利率。而全新用戶成功開立賬戶並開啟「錢罌」，可獲額外 1% 獎賞年利率，期內輕鬆賺取最高 5% p.a. 的被動收入。以存款額上限50萬為例，新用戶一個月可賺超過2000元利息。

5月份挑戰 額外年利率

開啟「錢罌」

（適用於新開啟及已開啟「錢罌」的用戶

0.39%

入錢挑戰

港元活期總結餘較上月日均增加 HKD 20,000，並維持一天

1.40%

消費挑戰

用 ZA Card 累計合資格交易 ≥ HKD 3,000

1.20%

繳費挑戰

完成兩筆 QR Code 繳費或信用卡還款交易，每筆交易金額 ≥ HKD 100

0.50%

貨幣兌換挑戰

完成累計等值 ≥ HKD 20,000 的任何外幣兌換

0.50%
連同活期基礎年利率 0.01%，合共 4.00%
新用戶尊享：成功開立賬戶並開啟「錢罌」 1%（合共5%）