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恒指半日跌69點 科指跌0.6% 小米逾兩年高 北水連續第25日流入

市場對央行官員言論作出反應，亞股普遍向下。明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari稱利率可能會在「較長一段時間內」維持在當前水平；日本央行行長植田和男語氣也轉強，明確警告可能針對日圓疲軟做出政策回應。日股下跌，除憂日圓轉強外，亦因發盈警的任天堂創逾一個月最大跌幅，市場聚焦晚些時候的豐田業績。A股今早持續下跌，半日跌幅0.4至1.1%，港股續於高位調整，半日先升後跌。小米（1810）曾高見19.32元，是2021年12月31日19.34元後最高，半日升6.13%，是表現最佳藍籌及科指股。

恒指今早高開31點，高位升127點，低位跌89點，高低波幅217點。通訊服務、非必需消費品、地產、實業股推低大市。上升股份比例為18.67%，下跌為34.23%，無升跌為47.09%。

恒指半日跌69點或0.37%，報18410點，大市成交金額671億元；國指跌27點或0.42%，報6499點。恒生科技指數收報3897點，跌0.63%。

藍籌股成交金額315.62億元，佔大市成交47.03%；科指成份股成交金額188.41億元，佔大市成交28.07%；國指成份股成交金額273.94億元，佔大市成交40.82%。

24隻雙櫃台股，總成交0.18億元人民幣，相當於約0.2億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.36%，至61.61億元，佔大市成交9.17%。牛熊證成交金額19.98億元，減少21.38%；窩輪成交金額41.63億元，減少3.9%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、小米（1810）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌19隻升，59隻下跌，4隻無升跌。小米（1810）升6.13%，收報19.04元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌10.29%，收報7.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是小米（1810）創52周高，見19.32元，收報19.04元，升6.13%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.52元，跌7.88%。

恒指續高於10天線(17979.78點)、250天線(17671.7點)。科指10天線(3792.51點)升穿250天線(3779.6點)。

北水南下合計淨流入7.78億元，較上日減少63.66%，連續第25日流入，累計流入1032.58億元，對上一次連續25日淨流入是3月20日。南水北上合計淨流出39.28億元人民幣，較上日增加83.57%，連續第2日流出，累計流出60.68億元。

萬科（2202）掛牌轉讓深圳灣超級總部基地使用權。收報4.57元，跌4.79%。

渣打（2888）：去年新聘非本地人數量較疫情前增逾兩成半。收報73元，跌0.95%。

國泰（0293）旗下HK Express更新行李制度 提供四大票價種類 寄艙行李按件收費。收報8.42元，跌0.59%。

永利澳門（1128）：首季經調整EBITDAR升1.1倍。收報7.7元，升0.39%。

百威亞太（1876）首季少賺3% 符預期。收報10.94元，跌4.37%。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，汽車之家－Ｓ（2518）收報53.8元，升3.36%。百濟神州（6160）收報94.65元，跌2.92%。大成食品（3999）收報0.65元，無升跌。

金融壹賬通（6638）：部分關聯客戶欲停用其雲服務，佔去年總收入近兩成。收報0.58元，跌6.45%。

國際資源（1051）出資1000萬增持恒投證券H股，持股首逾10%。收報2.59元，無升跌。

OSL（0863）：虛擬資產現貨ETF資產管理規模達24億，兩合作伙伴市佔率逾76%。收報7.38元，跌3.15%。

太古（0019）非執董施銘倫減持太古A、B股套現1356萬。收報67.3元，跌2.18%。

澳門五一檔期酒店入住率近九成，匯豐及花旗料5月賭收達200億。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報6.13元，跌0.65%。美高梅中國（2282）收報14.52元，跌1.63%。澳博（0880）收報2.85元，跌0.35%。永利澳門（1128）收報7.7元，升0.39%。銀河娛樂（0027）收報37.1元，跌0.27%。金沙中國（1928）收報19.9元，跌0.4%。

電訊盈科（0008）據報出售四成光纖業務股權予招商局。收報4.03元，升0.5%。

陽光100中國（2608）：主席樂昇控股持股遭斬倉。收報0.022元，無升跌。

商湯（0020）與福建大數據產業投資、上海大名城簽戰略合作框架。收報1.52元，跌7.88%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見35.7元，收報35.4元，跌0.28%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見4.8元，收報4.78元，升10.14%；比高集團（8220）創上市新高，見1.42元，收報1.4元，升6.06%；小米集團-W（81810）創上市新高，見17.74元，收報17.7元，升6.76%；長久股份（6959）創上市新高，見44.1元，收報43.8元，升3.42%；領悅服務（2165）創52周高，見1.22元，收報1.16元，升4.5%；瑞聲（2018）創52周高，見27.8元，收報27.5元，升4.56%；海豐國際（1308）創52周高，見19.5元，收報18.96元，跌2.77%；中遠海控（1919）創52周高，見10.66元，收報10.5元，跌0.94%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.89元，收報2.84元，升2.53%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.67元，收報0.65元，升4.84%；匯控（0005）創52周高，見70.7元，收報70.4元，升1%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見19.32元，收報19.04元，升6.13%；匯控（0005）創52周高，見70.7元，收報70.4元，升1%；神華（1088） 創52周高，見34.8元，收報34.6元，升2.06%；翰森製藥（3692）創52周高，見18.76元，收報18.04元，跌1.53%；農業銀行（1288）創52周高，見3.59元，收報3.56元，升1.14%；交行（3328）創52周高，見5.77元，收報5.73元，升1.42%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括21世紀教育（1598）低見0.162元，收報0.163元，無升跌；太平洋網絡（0543）低見0.385元，收報0.385元，跌8.33%；２１世紀教育（1598）低見0.162元，收報0.163元，無升跌；九台農商銀行（6122）低見0.9元，收報0.9元，跌12.62%；K W NELSON GP（8411）低見0.038元，收報0.038元，跌22.45%；中國蜀塔（8623）低見0.015元，收報0.027元，跌3.57%。

創52周低，其中包括，澳優（1717）低見2.16元，收報2.26元，跌1.74%；恒隆集團（0010）低見8.67元，收報8.67元，跌9.02%；大中華金融（0431）低見0.101元，收報0.102元，跌1.92%；永旺（0984）低見0.5元，收報0.5元，無升跌；永義國際（1218）低見2.5元，收報2.5元，跌3.47%；檳傑科達（1665）低見0.73元，收報0.73元，跌1.35%；眾誠能源（2337）低見3.98元，收報4.07元，跌0.49%。

異動股

上升異動股，包括，新紐科技（9600）收報0.81元，升138.24%；中基長壽科學（0767）收報0.255元，升71.14%；易生活控股（0223）收報0.27元，升46.74%；天源集團（6119）創52周高，見0.6元，收報0.6元，升31.87%；百信國際（0574）收報0.06元，升30.43%；嘉藝控股（1025）收報0.076元，升28.81%；南方錳業（1091）創52周高，見0.58元，收報0.57元，升28.09%；ITP HOLDINGS（8446）收報0.475元，升26.67%；榮豐億控股（3683）收報0.245元，升24.37%；中國智能健康（0348）收報0.138元，升21.05%；胡桃資本（0905）收報0.26元，升20.93%。

下跌異動股，包括，巨匠建設（1459）平上市低位0.26元，收報0.26元，跌26.76%；中國煤層氣（8270）見52周低0.33元，收報0.33元，跌26.67%；壽康集團（2945）收報0.034元，跌24.44%；K W NELSON GP（8411）創上市新低，見0.038元，收報0.038元，跌22.45%；拉近網娛（8172）收報0.043元，跌21.82%；世大控股（8003）見52周低0.18元，收報0.19元，跌18.45%；中國三迪（0910）收報0.033元，跌17.5%；中國派對文化（1532）收報0.1元，跌16.67%；INTL GENIUS（0033）收報4.2元，跌16.5%；成實外教育（1565）收報0.158元，跌15.96%。

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