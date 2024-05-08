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大酒店首季出租率46% 出租客房收入按年增54%

經營半島酒店的大酒店（0045）公布截至三月底嘅首季出租率為46%，較2023年首季39%，按年增長7個百分點，較2023年第四季50%，按季跌4個百分點；今年首季可出租客房收入為3327元，較2023年首季2155元，按年增長54.4%，較2023年第四季3452元，按季跌3.6%；今年首季平均房租7169元，較2023年首季5528元，按年增長29.7%，較2023年第四季6862元，按季增4.5%。

大酒店指，香港半島酒店表現穩定，但復蘇仍較預期緩慢，長途訪港旅客人次仍遜於預期。在商用物業方面，集團計劃翻新淺水灣影灣園購物商場，並為山頂凌霄閣探索全新的定位，深信該兩項資產具有長遠的吸引力和價值。集團指，目前2024 年下半年的前景尚未明朗，將繼續密切注視各業務所屬市場的情況。

2024年首季住宅、商場、辦公大樓出租率分別為90% 、88%、86%，分別較2023年首季增15個百分點、跌2個百分點、跌3個百分點；2024年首季住宅、商場、辦公大樓每月每平方呎平均租金分別為45元、140元及66元；較2023年首季分別跌1元、增1元及增2元。

集團指，2024 年第一季度喜見大中華地區業務已錄得改善，當中以香港半島酒店的業務表現穩定，但長途訪港旅客人次仍遜於預期。東京半島酒店業務強勁，酒店房租持續高企，而亞洲其他地區及美國市場的業務亦表現理想。不過，位於倫敦及伊斯坦堡的新酒店則尚未達到穩定的盈利水平。

淺水灣影灣園錄得令人滿意的租金收入，物業旗下的餐飲及活動業 務也表現良好。山頂纜車及凌霄閣摩天台業務暢旺，繁忙時段及公眾假期更創下新高 的載客量。

集團的整體財務狀況維持穩健。在數年疫情的艱難時期過後，各項業務正逐步回復至正常水平。集團保持充裕的流動資金及可控的負債比率，加上審慎控制成本及安排額外貸款，目前擁有充裕的資金可應付營運需求，並足以支持集團的業務增長及發展。半島酒店

集團的酒店分部於平均可出租客房收入、平均房租及出租率方面的整體表現理想，大中華地區業務亦有所好轉。香港半島酒店表現穩定，但復蘇仍較預期緩慢。東京半島 酒店於櫻花季節期間的國際業務需求殷切，此一趨勢有望持續。

紐約半島酒店正進行客房翻新工程，但客房及餐飲業績表現不俗。伊斯坦堡半島酒店及倫敦半島酒店於 2023 年開業，至今一直備受賓客讚譽。巴黎、馬尼拉及曼谷業務的營商環境仍面臨挑 戰，本年第一季度的市場需求較為疲弱。

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