他表示，集團繼續執行高端化策略，去年11月內地的高端及超高端產品有輕微上調價格，但考慮到經濟環境，未有調整其他層級的產品價格。

內地市場方面，楊克表示，去年集團在高端及超高端產品市佔率在銷量及收入計均有所增長。他又指，啤酒行業是具有韌性的行業，即使是高端及超高端啤酒，價格計仍是可負擔的奢侈品（accessible luxury），消費者無需花費太多已為獲得優質體驗。雖然宏觀經濟環境受壓，但人們仍想要追求快樂時刻並善待自己，集團亦從中發揮重要作用。

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