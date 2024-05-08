百威亞太（1876）公布今年首季業績，純利按年下跌3.4%至2.87億美元，受內地和韓國行業表現溫和影響，期內總銷量下降4.8%至21.12億公升啤酒，收入下跌0.4%至16.43億美元。百威亞太聯席主席及首席執行官楊克（Jan Craps）指出，行業今年上半年較受高基數影響，第二季行業銷量基數亦較高，部分地區例如廣東亦受天氣因素影響，但相信下半年的表現會較為緩和。
他表示，集團繼續執行高端化策略，去年11月內地的高端及超高端產品有輕微上調價格，但考慮到經濟環境，未有調整其他層級的產品價格。
內地市場方面，楊克表示，去年集團在高端及超高端產品市佔率在銷量及收入計均有所增長。他又指，啤酒行業是具有韌性的行業，即使是高端及超高端啤酒，價格計仍是可負擔的奢侈品（accessible luxury），消費者無需花費太多已為獲得優質體驗。雖然宏觀經濟環境受壓，但人們仍想要追求快樂時刻並善待自己，集團亦從中發揮重要作用。
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