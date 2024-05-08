郭敬文續稱，在數周前已接待過美國的業界代表過來香港参觀，反應正面。該集團管理層進一步指，在五一黄金周香港半島酒店及餐飲預訂很多，反映香港仍是好的的旅遊勝地，及繼續是款待內地旅客的地方，這亦提供機會予他們推廣半島品牌。

股東會上有股東認為，集團的盈利和疫情前有距離，建議和博彩公司合作搞賭場及善用香港半島的直升機坪搞迪士尼公園連遊，增加吸引力。郭敬文不諱言，過往曾經有博企接觸過他們有意表示合作，但是他這舆集團在主要城市長線營運酒店的做法不同，最终未有成事。至於集團的半島精品店到澳門開業，會否借助集團的品牌將業務多元化，他謂集團已在上海新天地開設餐飲店，但是他們會保持審慎，最重要做好產品品質及品牌。米高嘉道理形容，股東建議善用直升機坪提議很好，但是近月直升機客量不多，既然有提議他們也會考慮接觸。

在提升旗下酒店及物業方面，郭敬文指，在翻新美國纽約半島酒店的房間，仍如過往所言，投資约4000萬元。至於將淺水灣的投資物業组合方面，他們未有公開預算，但是因應物業是仿建舊有淺水灣酒店，因此會翻新商場、立面及洗手間等不同設施，暫時料投資不大。至於新開業的英國倫敦半島及土耳其伊斯坦布爾半島酒店，需時才會獲利，目前表現未太穩定，但是他料，在銷售倫敦服務式公寓收益入賬，料有助帶來收入及降低負債。儘管業績未回復疫情前卻恢復派息，米高嘉道理謂，要給予在疫情期間沒有離棄的股東回報，期間他們也有損失。

對於有股東質疑大酒店只向個別投資者回購並不公平，建議提出回購及私有化，郭敬文回應，公司具備價值，卻因香港市場環境致他們及地產股出現折讓，但是以他們長期持有優質資產而言，會受惠於價值持續上升，料長遠會反映出來。至於上次回購事件，非由公司提出，而是有投資者向嘉道理家族售股觸發，長遠會否私有化，要大股東決定。米高嘉道理稱，他父親工作至94歲也不言退，他料至死前仍然能夠為集團帶來價值的話，仍會工作下去，並謂兒子早年已加入集團擔任董事，對酒店業務感興趣，樂見第四代参與。集團投資缅甸的酒店暫時未成事，但是他是樂觀主義者，並認為缅甸是有趣的國度，只待旅客重臨再起飛。

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