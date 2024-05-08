影片長21秒，據指事發於周一(6日)上午11時許，地點為尖沙咀一間匯豐銀行。片中一名說普通話、身穿黑衣的婦人疑因說普通話被櫃枱職員區別對待，揚言要投訴櫃檯職員。「不在你這辦了，氣死我，哪有這樣子的」。婦人之後離去，但仍邊走邊罵「在這開戶十多年，還讓你們這麼對待」。

不少內地網民力挺婦人，「在中國地盤上就要說普通話」，亦有網民認為該名婦人已很有質素，受到區別對待也沒有說髒話。但亦有網民認為未知事件前因難以判斷。

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