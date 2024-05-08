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有片︱內地大媽大鬧匯豐 投訴因講普通話被「區別對待」匯豐：或個別員工處理手法不太好

內地網上瘋傳一段「內地大媽大鬧香港匯豐銀行」影片，片中婦人投訴因說普通話被櫃檯職員「區別對待」，更怒罵職員「我就是普通話，我就說普通話！怎麼了？我有毛病嗎？你因為我說普通話你排擠我嗎？」及後氣沖沖離開銀行。匯豐銀行客服回應內媒查詢時強調，對所有客戶保持專業友好是一貫堅持的態度，「可能會有個人員工處理手法不是那麽好」，有關部門會去了解調查。

影片長21秒，據指事發於周一(6日)上午11時許，地點為尖沙咀一間匯豐銀行。片中一名說普通話、身穿黑衣的婦人疑因說普通話被櫃枱職員區別對待，揚言要投訴櫃檯職員。「不在你這辦了，氣死我，哪有這樣子的」。婦人之後離去，但仍邊走邊罵「在這開戶十多年，還讓你們這麼對待」。

不少內地網民力挺婦人，「在中國地盤上就要說普通話」，亦有網民認為該名婦人已很有質素，受到區別對待也沒有說髒話。但亦有網民認為未知事件前因難以判斷。

 

 

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