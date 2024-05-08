香港科技探索（1137）旗下24 小時網上購物商場 HKTVmall宣布，由即日起至6月8日，舉行為期一個月的大型年度推廣活動 「5月感謝祭」，重點推出「每日大贈送」活動，客戶購買全場超市產品滿800元，即可獲贈禮物乙份；同時HKTVmall為客戶提供32間人氣商店全店折扣，優惠低至38折，以及超過4,000款暢銷超市及生活百貨以至抵價發售，讓客戶享盡多重優惠。
「5月感謝祭」推出「每日大贈送」活動，即日起至 5 月 21 日一連兩星期，客戶凡購買全場超市產品滿800元，即可獲贈禮物乙份，每日的禮物款式各有不同，包括一盒 4 個裝台灣愛文芒、1.3公斤龍江雞乙隻、調味料及罐頭套裝、紙品及濕廁紙套裝等。在優惠期內，所有HKTVmall 帳戶可無限次享有優惠。
另外，HKTVmall亦推出「每日一店」優惠。每日一間人氣商店，共 32 間商戶輪流提供限時全店優惠，包括多間知名品牌旗艦店：EMMAS 全店 5 折、GIORDANO 全店至少 38 折、 LANEIGE 全店至少75 折、LEGO 全店至少 8 折、PHILIPS 全店至少 88 折、PUMA 全店至少 7 折等、余仁生全店至少 75 折等。
「5月感謝祭」提供「每周至抵價」優惠。每星期以不同產品主題提供至抵優惠，產品種類涵蓋超市產品、護理保健、家品、電子產品、電器等，共超過 4,000 款精選產品以破天荒至抵價發售。
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