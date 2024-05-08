香港交易所證券產品發展部主管羅博仁表示，「我們很高興在今年稍後引入每周股票期權產品，進一步提升香港衍生產品市場吸引力並提供更多產品選擇，協助投資者有效管理風險。香港交易所將致力豐富產品組合及推動市場發展，進一步鞏固香港作為亞洲領先衍生產品交易及風險管理樞紐的地位」。

十隻股份分別為，匯控（0005）、港交所（0388）、騰訊（0700）、快手（1024）、比亞迪（1211）、中國平安（2318）、美團（3690）、京東（9618）、百度（9888）及阿里巴巴（9988）。

每周合約可讓投資者因應短期或特定事件（例如企業業績公布）為其持倉進行風險管理。每周期權合約的到期時間較短，因此期權金也相對較低。

新推出的每周股票期權將與香港交易所於2019年推出的每周恒生指數及恒生中國企業指數期權互補。每周指數期權自推出以來便成為增長最快的產品種類之一，每周恒生指數期權的日均成交量由2019年的3,380張合約躍升至2023年的12,948張合約，佔整個恒生指數期權產品系列總成交量約31%。

香港交易所旗下衍生產品市場2023年的日均成交量為135萬張合約，較前一年增加4%；踏入2024年升勢持續，首季的日均成交量更逾150萬張合約。

其他報道

證監會：提防Quantum AI擬製馬斯克深度偽造材料作虛擬資產欺詐

宏利：額外回購註銷4000萬股

HKTVmall舉行「5月感謝祭」 推「每日大贈送」 購物滿800元即有禮物乙份

大成食品首季多賺1.6倍至2685萬人幣

乘聯會：內地4月乘用車零售按年轉跌2% 新能源車增34%

iPhone 在華3月出貨量增長12% 遏制銷售下滑初見成果

全日沽空金額增19% 盈富沽空增13%

連跌兩日 恒指跌165點 北水流入逾一周最少 南水流出增88%

FT：本港樓市面對慘痛蕭條 長江中心二期出租率僅一成 四大發展商愈感不安