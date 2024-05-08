澳門將於6月4日至6日舉辦亞洲國際娛樂展（G2E），並標誌和慶祝成立15週年的里程碑。在今年的G2E上，將會探討亞洲博彩市場的財務前景、並會聚焦於泰國和中東博彩業發展前景，及就智能賭桌、人工智慧和網絡安全等題目，進行研討會過往在疫情前，
澳門圍繞博彩業界的大型會議及大展覽，主要包括G2E及在每年近11月舉行的MGS（澳門休閒科技峰會）。在疫情爆發前，G2E多數在每年5月份舉行，但是碰上疫情，則移師陣地到新加坡舉行，去年重新再於澳門舉辦，並首次定在7月份舉行。該展覽較多雲集澳門及外國博企業界參與。
至於MGS，則在疫情期間轉往線上舉行，過往該展覽多數雲集機器設備商及貴賓廳業界參與。
其他報道
特斯拉據報調派「救火隊長」朱曉彤往中國 冀扭轉特斯拉在華局勢
HK Express推「Ultra Offer」優惠 東京成田快閃票價低至88元
證監會：提防Quantum AI擬製馬斯克深度偽造材料作虛擬資產欺詐
HKTVmall舉行「5月感謝祭」 推「每日大贈送」 購物滿800元即有禮物乙份
iPhone 在華3月出貨量增長12% 遏制銷售下滑初見成果
連跌兩日 恒指跌165點 北水流入逾一周最少 南水流出增88%
FT：本港樓市面對慘痛蕭條 長江中心二期出租率僅一成 四大發展商愈感不安
有片︱內地大媽大鬧匯豐 投訴因講普通話被「區別對待」匯豐：或個別員工處理手法不太好
大酒店：香港半島不乏商務客暫缺長途旅客 曾獲博企接觸但合作未成
亞博館本月舉辧藝術三合一展 逾600名參展商料吸超過兩萬人次入場