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澳門博彩業大展G2E將於6月舉行 探討泰國中東開賭及AI科技

澳門將於6月4日至6日舉辦亞洲國際娛樂展（G2E），並標誌和慶祝成立15週年的里程碑。在今年的G2E上，將會探討亞洲博彩市場的財務前景、並會聚焦於泰國和中東博彩業發展前景，及就智能賭桌、人工智慧和網絡安全等題目，進行研討會過往在疫情前，

澳門圍繞博彩業界的大型會議及大展覽，主要包括G2E及在每年近11月舉行的MGS（澳門休閒科技峰會）。在疫情爆發前，G2E多數在每年5月份舉行，但是碰上疫情，則移師陣地到新加坡舉行，去年重新再於澳門舉辦，並首次定在7月份舉行。該展覽較多雲集澳門及外國博企業界參與。

至於MGS，則在疫情期間轉往線上舉行，過往該展覽多數雲集機器設備商及貴賓廳業界參與。

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