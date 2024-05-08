部分內媒報道，璩靜將寫著「SCMP」的小人架在晾衣架上，再用數據線對其抽打，發泄情緒，而SCMP疑似為南華早報（South China Morning Post）的縮寫。

報道指，南華早報早前曾發布一篇「惡意抹黑百度的報道」導致百度股價下跌11.5%，並引述知情人士稱，該視頻非近期拍攝。

南華早報在今年1月引述消息報道，中國人民解放軍戰略支援部隊信息工程大學的一個研究實驗室，已在百度旗下人工智能（AI）大模型文心和科大訊飛（深：002230）旗下星火模型測試其AI系統，料AI可彌補人類偏見影響令軍事AI更人性化，文中引述百度回應，一無所知。

消息觸發美國政府可能制裁的憂慮，股價挫逾一成。其後百度深夜發自願公告澄清，指注意到有關媒體報道，百度與論文作者或其所屬機構之間並無任何合作，也並未向其提供任何定制化服務。最早報道該學術論文的媒體南華早報，已就此做出澄清並更正了原有報道。

而璩靜近日亦在內地被捧上熱搜，據報道指，璩靜近日在抖音開設抖音號以女霸總身分大談職場看法，發布包括「員工鬧分手提離職我秒批」，「為甚麼要考量員工的家庭，我不是她的婆婆」，更自爆「被下屬寫300封舉報信」等等。

今日更傳出璩靜被開除的消息，不過《貝殼財經》指，獲得璩靜本人回應「我在上班啊」﹔亦有內媒向百度總機查詢，工作人員指「目前在系統內仍可以查詢到璩靜的信息，能查到就表明仍在職」。

不過，目前簡介為「百度副總裁」的抖音賬號「我是璩（qú）靜」已未能搜尋到。據指，該帳號自我介紹為「百度副總裁、公關一號位、華為前公關副總裁」。

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