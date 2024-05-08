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中國高精密：不悉股價及成交量波動原因

中國高精密（0591）自願公告，董事會注意到公司股份的股價及成交量近期出現不尋常波動。

經作出在相關情況下有關公司之所有合理查詢後，董事會確認其並不知悉導致股價或成交量波動的任何原因，或任何必須公佈以避免本公司證券出現虛假市場之資料，或須予披露之任何內幕消息。公司亦確認業務營運及財政狀況並沒有發生任何重大變化。

中國高精密今日收報0.169元，升27.1%，全日成交904萬元。

 

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