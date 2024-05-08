此外，雖然公司明白到視頻顯示，賈躍亭正考慮在公司董事會任命的情況下擔任公司聯席CEO的可能性，對其服務的提議表示感謝，但目前公司董事會不考慮任命賈躍亭為聯席CEO。

賈躍亭本周一於微博發布視頻，公開提議自己與現任FF全球首席執行官Matthias Aydt，共同擔任聯席CEO。他又指FF已收到納斯達克的退市意見函，公司正面臨非常大的退市風險。一旦FF退市，將會對投資者、股東、債權人、供應商和所有中美員工及其家庭造成不可挽回的傷害，作為創始人，他和公司管理層將力爭恢復合規，努力保持上市資格，並已於5月1日向納斯達克提交整改合規，維持上市資格的申訴。

同時，賈躍亭提出，將通過開始將其「個人IP商業化，盡量、盡快賺些錢，一部分還債，一部分救公司用來補貼造車，力爭可以支持FF的基本運營，給投資人及股東信心」等。

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