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美股個別發展 道指升172點 金龍指數連跌3日

美債息上升，債息倒掛收窄，金龍指數下跌，美股個別發展。交易員認為缺乏催化劑指引市場方向，隨著財報季將告一段落，對聯儲局將在長時間維持高利率的擔憂令市場情緒承壓。波士頓聯儲行長Collins暗示，實現2%的通脹目標可能需要更長時間。紐約聯儲官員Perli則把放慢縮表稱之為重要而審慎的一步。關注下周公佈的4月份通脹數據。

道瓊斯工業平均指數收漲172點，升幅0.45%，報39056點。標普500指數收跌0.03點，跌幅0.01%，報5187點。納斯達克綜合指數收跌29點，或0.19%，報16302點。

Amgen升2.33%，報307.31美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻46點，而家得寶跌0.55%，報338.83元，拖累道指12點。

科技股方面，蘋果收市報182.74元，升0.18%，谷歌母公司Alphabet收市報169.38元，跌1.09%，亞馬遜收市報188元，跌0.4%，Facebook收市報472.6元，升0.93%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.35%，報515點。德國DAX指數收漲0.38%，報18498點；法國CAC 40指數漲0.7%，報8131點；英國富時100指數收漲0.49%，報8354點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.72%，報6485點。

美國2年期債息曾升最多0.3%，高見4.8449厘，是5月3日4.8891厘後最高。收市報4.8365厘，是5月2日後收市新高，當日報4.8727厘。

美國10年期債息曾升最多0.92%，是4月30日後最大升幅，當日升幅為1.66%。高見4.4978厘，是5月6日4.5119厘後最高。收市報4.4937厘，是5月3日後收市新高，當日報4.5077厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至34.075基點，是5月7日33.894基點後最窄。收市報34.489基點，是5月3日後收市最窄，當日報31.253基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至91.147基點，是5月6日89.341基點後最窄。收市報93.382基點，是5月6日後收市最窄，當日報91.79基點。

金龍指數曾跌最多1.62%，是5月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.46%。低見6426.52點，是5月2日6370.15點後最低。收市報6485.8點，是5月1日後收市新低，當日報6196.49點。連跌3日，累計跌196.8點，對上一次連跌3日是4月16日。

道指曾升最多0.54%，是5月6日後最大升幅，當日升幅為0.55%。高見39094.74點，是4月4日39421.35點後最高。收市報39056.39點，是4月3日後收市新高，當日報39127.14點。連升6日，累計升1240.47點，對上一次連升6日是2023年12月14日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月29日。

標指曾跌最多0.42%，是5月1日後最大跌幅，當日跌幅為0.44%。低見5165.86點，是5月6日5142.42點後最低。收市報5187.67點，是5月6日後收市新低，當日報5180.74點。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2023年12月13日。

納指曾跌最多0.65%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.05%。低見16226.07點，是5月6日16197.86點後最低。收市報16302.76點，是5月3日後收市新低，當日報16156.33點。連跌2日，累計跌46.49點，對上一次連跌2日是5月1日。

 

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