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港股ADR升61點 夜期低水37點 中芯、澳博等業績

美股個別發展，港股ADR升61點或0.33%，報18375點，即月恒指夜期升47點，報18277點，夜期低水37點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.06%，折合報361.63元；阿里巴巴（9988）升0.68%，折合報76.67元；美團（3690）升0.59%，折合報114.17元；匯控（0005）升0.9%，折合報70.98元；建行（0939）跌0.03%，折合報5.2元。

道期現跌0.007%；標期現跌0.06%；納期現跌0.13%。日本東證指數現升0.41%；韓國KOSPI指數現升0%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.5%。

VIX指數隔晚跌1.73%或0.23點，報13點。

紐油現升0.36%或0.29美元，報79.28美元；布油現升0.28%或0.23美元，報83.82美元；金價現升0%或0美元，報2308.85美元；LME 銅期貨隔晚跌1.25%或125.5美元，報9904美元。比特幣現跌0.26%或160.19美元，報61408.67美元；美國10年期債息現升0.1%或0.0046厘，報4.4983厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司今日公布業績，包括，正大企業國際（3839）、華虹半導體（1347）、澳博（0880）、中芯國際（0981）

小米（1810）雷軍質疑為何中國那麼多同質車。

百濟神州（6160）首季經營虧損收窄至1.5億美元。

中國高精密（0591）：不悉股價及成交量波動原因。

領地控股（6999）：收到旗下兩公司內地破產申請，正尋求專業意見。

廣汽（2238）4月銷量跌25%至13萬輛，新能源汽車跌41%。

汽車之家（2518）首季盈利跌3%，經調整淨利潤升2%。

中電信（0728）手機直連衛星服務擴展至香港，收費尚未公布。

恒生（0011）：繼續審視派息政策，盡量提升股東回報。

港交所（0388）：將推出每周股票期權，涉ATM、匯控等10股。

大成食品（3999）首季多賺1.6倍至2685萬人幣。

宏利（0945）：額外回購註銷4000萬股。

香港科技探索（1137）旗下HKTVmall舉行「5月感謝祭」，推「每日大贈送」，購物滿800元即有禮物乙份。

 

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