恒指今早低開7點或0.05%，報18306點，大市成交金額25億元；國指今早高開12點或0.19%，報6468點。恒生科技指數開市報3874點，升0.06%。金融、非必需消費品、通訊服務、必需消費品股推低大市。上升股份比例為7.74%，下跌為4.12%，無升跌為88.12%。