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恒指低開7點 科指升0.06% 續高於10天線

恒指今早低開7點或0.05%，報18306點，大市成交金額25億元；國指今早高開12點或0.19%，報6468點。恒生科技指數開市報3874點，升0.06%。金融、非必需消費品、通訊服務、必需消費品股推低大市。上升股份比例為7.74%，下跌為4.12%，無升跌為88.12%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。友邦（1299）、小米（1810）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌51隻升，15隻下跌，16隻無升跌。中升（0881）升2.93%，報15.46元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌3.34%，報68元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，8隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）創52周高，見19.4元，開市報19.4元，升1.57%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報31.1元，跌3.57%。

恒指下試10天線(18080.65點)。科指續高於10天線(3820.01點)。

宏利（0945）首季少賺38% 核心盈利增16% 派息0.4加元。開市報189.2元，升0.11%。

多間公司今日公布業績，績前表現如下，正大企業國際（3839）無成交，報0.93元。華虹半導體（1347）開市報15.72元，升0.38%。澳博（0880）無成交，報2.86元。中芯國際（0981）開市報15.36元，升0.39%。

小米（1810）雷軍質疑為何中國那麼多同質車。創52周高，見19.4元，開市報19.4元，升1.57%。

百濟神州（6160）首季經營虧損收窄至1.5億美元。開市報98元，升3.38%。

中國高精密（0591）：不悉股價及成交量波動原因。開市報0.177元，升4.73%。

領地控股（6999）：收到旗下兩公司內地破產申請，正尋求專業意見。無成交，報0.14元。

廣汽（2238）4月銷量跌25%至13萬輛，新能源汽車跌41%。開市報3.18元，升0.32%。

汽車之家（2518）首季盈利跌3%，經調整淨利潤升2%。無成交，報52.9元。

中電信（0728）手機直連衛星服務擴展至香港，收費尚未公布。開市報4.34元，升0.23%。

恒生（0011）：繼續審視派息政策，盡量提升股東回報。開市報107.3元，升0.66%。

港交所（0388）：將推出每周股票期權，涉ATM、匯控等10股。開市報260元，升0.78%。

大成食品（3999）首季多賺1.6倍至2685萬人幣。無成交，報0.65元。

宏利（0945）：額外回購註銷4000萬股。開市報189.2元，升0.11%。

香港科技探索（1137）旗下HKTVmall舉行「5月感謝祭」，推「每日大贈送」，購物滿800元即有禮物乙份。無成交，報1.76元。

破頂股表現

破頂股包括，中遠海控（1919）創52周高，見10.78元，開市報10.78元，升0.94%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.68元，開市報0.68元，無升跌；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見5.53元，開市報5.53元，升1.84%；四川能投發展（1713）創52周高，見1.83元，開市報1.83元，無升跌；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報0.017元。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見19.4元，開市報19.4元，升1.57%。

異動股

上升異動股，包括，米格國際控股（1247）開市報0.94元，升14.63%；中國農產品交易（0149）開市報0.044元，升10%；卓航控股（1865）開市報0.025元，升8.7%；上海証大（0755）開市報0.013元，升8.33%；金輝控股（9993）開市報2.5元，升8.23%；佐力小貸（6866）開市報0.32元，升6.67%；亨鑫科技（1085）開市報1.35元，升6.3%；國美金融科技（0628）開市報0.26元，升6.12%；新紐科技（9600）開市報0.98元，升5.38%；再鼎醫藥（9688）開市報13.8元，升4.86%；中國高精密（0591）開市報0.177元，升4.73%。

下跌異動股，包括，天譽置業（0059）開市報0.013元，跌7.14%；一元宇宙（1616）開市報0.018元，跌5.26%；海豐國際（1308）開市報18.04元，跌4.95%；快餐帝國（1843）開市報0.141元，跌4.73%；奧園（3883）開市報0.123元，跌4.65%；皓天財經集團（1260）開市報0.155元，跌4.32%；小鵬（9868）開市報31.1元，跌3.57%。

 

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