港元現報7.8159元升值16點子，曾貶值最多5點子，報7.818元，亦曾升值最多45點子，報7.813元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升11.98點子至3.72607%，是2024年5月6日後最高；1星期HIBOR升5.41點子至3.85905%；2星期HIBOR升3.74點子至3.92185%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.24點子至4.57089%；6個月期HIBOR升0.46點子至4.6706%；12個月期HIBOR跌0.3點子至4.8178%。

美元指數現報105.532貶值0.014點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43435%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2351%，連續2日擴闊，利差是2024年4月26日後最闊，當日差距為-1.2947%。

對上一次連續2日擴闊，是2024年4月18日，當日利差報-1.1767%。

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