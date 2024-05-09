港股昨受累於減息預期降溫，今早低開7點後，最多曾跌35點，試圖回補裂口，不過，A股上升，加上內地進出口均高過預期，恒指好快調頭回升兼擴大升幅，南水半日轉為買入約100億元人民幣，北水則轉流出，終止連續25日流入。杭州市今早取消限購，內房股普遍上升。進出口轉升，航運股向上。