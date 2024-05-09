港股昨受累於減息預期降溫，今早低開7點後，最多曾跌35點，試圖回補裂口，不過，A股上升，加上內地進出口均高過預期，恒指好快調頭回升兼擴大升幅，南水半日轉為買入約100億元人民幣，北水則轉流出，終止連續25日流入。杭州市今早取消限購，內房股普遍上升。進出口轉升，航運股向上。
恒指今早低開7點，高位升241點，低位跌35點，高低波幅277點。通訊服務、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為38.18%，下跌為15.29%，無升跌為46.51%。
恒指半日升224點或1.23%，報18538點，大市成交金額694億元；國指升105點或1.63%，報6561點。恒生科技指數收報3946點，升1.92%。
藍籌股成交金額292.66億元，佔大市成交42.17%；科指成份股成交金額166.72億元，佔大市成交24.02%；國指成份股成交金額243.27億元，佔大市成交35.05%。
24隻雙櫃台股，總成交0.27億元人民幣，相當於約0.29億港元，佔大市成交的0.04%。
窩輪及牛熊證成交金額減少29.32%，至51.66億元，佔大市成交7.44%。牛熊證成交金額18.11億元，減少31.23%；窩輪成交金額33.54億元，減少28.25%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、小米（1810）、理想汽車（2015）拖累大市。
藍籌72隻升，10隻下跌，0隻無升跌。聯想（0992）升6.28%，收報9.99元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌2.77%，收報68.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報17.04元，升8.81%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報20.85元，跌1.88%。
恒指續高於10天線(18103.88點)。科指續高於10天線(3827.2點)。
北水南下合計淨流出20.03億元，終止連續25日流入。南水北上合計淨流入102.66億元人民幣，終止連續2日流出。
港交所（0388）陳翊庭：料大型IPO將捲土重來。陳翊庭：內地與沙特企業赴對方交易所指日可待。收報261.8元，升1.47%。
保誠（2378）關閉香港財富管理業務Pulse Wealth。收報75.6元，升1.96%。
融創（1918）據報擬將4債券本息兌付推遲至12月。收報1.37元，升14.17%。
宏利（0945）首季少賺38% 核心盈利增16% 派息0.4加元。收報187.5元，跌0.79%。
多間公司今日公布業績，績前表現如下，正大企業國際（3839）收報0.92元，跌1.08%。華虹半導體（1347）收報17.04元，升8.81%。澳博（0880）收報2.91元，升1.75%。中芯國際（0981）收報16.08元，升5.1%。
小米（1810）雷軍質疑為何中國那麼多同質車。創52周高，見19.7元，收報19.06元，跌0.21%。
百濟神州（6160）首季經營虧損收窄至1.5億美元。收報100元，升5.49%。
中國高精密（0591）：不悉股價及成交量波動原因。收報0.179元，升5.92%。
領地控股（6999）：收到旗下兩公司內地破產申請，正尋求專業意見。收報0.14元，無升跌。
廣汽（2238）4月銷量跌25%至13萬輛，新能源汽車跌41%。收報3.25元，升2.52%。
汽車之家（2518）首季盈利跌3%，經調整淨利潤升2%。收報55.6元，升5.1%。
中電信（0728）手機直連衛星服務擴展至香港，收費尚未公布。收報4.38元，升1.15%。
恒生（0011）：繼續審視派息政策，盡量提升股東回報。收報106.5元，跌0.09%。
港交所（0388）：將推出每周股票期權，涉ATM、匯控等10股。收報261.8元，升1.47%。
大成食品（3999）首季多賺1.6倍至2685萬人幣。收報0.65元，無升跌。
宏利（0945）：額外回購註銷4000萬股。收報187.5元，跌0.79%。
香港科技探索（1137）旗下HKTVmall舉行「5月感謝祭」，推「每日大贈送」，購物滿800元即有禮物乙份。收報1.8元，升2.27%。
破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見36.05元，收報35.85元，升1.41%；企展控股（1808）創上市新高，見2.76元，收報2.7元，升1.12%；小米集團-W（81810）創上市新高，見18.04元，收報17.66元，跌0.23%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1053.85元，收報1053.85元，升0.07%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見18.26元，收報18.26元，升0.72%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見112.65元，收報112.45元，升0.09%；長久股份（6959）創上市新高，見44.5元，收報42.2元，跌2.76%；領悅服務（2165）創52周高，見1.5元，收報1.43元，升24.35%；瑞聲（2018）創52周高，見28.35元，收報27.4元，升0.37%；小米（1810）創52周高，見19.7元，收報19.06元，跌0.21%；中遠海控（1919）創52周高，見11.46元，收報11.38元，升6.55%；中遠海能（1138）創52周高，見10.48元，收報10.14元，升3.26%；太平洋航運（2343）創52周高，見3元，收報2.96元，升4.96%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.71元，收報0.71元，升4.41%。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見19.7元，收報19.06元，跌0.21%。
9隻股份創上市新低，包括21世紀教育（1598）低見0.159元，收報0.16元，跌1.84%；德合集團（0368）低見0.21元，收報0.21元，跌4.55%；大禹金融（1073）低見0.083元，收報0.083元，跌1.19%；２１世紀教育（1598）低見0.159元，收報0.16元，跌1.84%；日贏控股（1741）低見0.285元，收報0.335元，升1.52%；植華集團（1842）低見0.076元，收報0.081元，升2.53%；尚晉國際控股（2528）低見0.217元，收報0.218元，跌6.44%；龍昇集團控股（6829）低見0.061元，收報0.075元，升5.63%；K W NELSON GP（8411）低見0.037元，收報0.037元，跌7.5%。
創52周低，其中包括，東方表行集團（0398）低見3.41元，收報3.43元，跌0.58%；恒隆地產（0101）低見7.78元，收報7.89元，升0.9%；江山控股（0295）低見0.017元，收報0.018元，跌5.26%；朗詩綠色管理（0106）低見0.038元，收報0.038元，跌17.39%；永旺（0984）低見0.485元，收報0.485元，跌3%；佳明集團控股（1271）低見3.3元，收報3.3元，跌4.9%；滿地科技股份（1400）低見0.09元，收報0.09元，跌2.17%；歐科雲鏈（1499）低見0.192元，收報0.2元，跌3.85%。
異動股
上升異動股，包括，卓航控股（1865）收報0.048元，升108.7%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.1元，升42.86%；世茂集團（0813）收報0.64元，升42.22%；綠心集團（0094）創52周高，見0.094元，收報0.089元，升36.92%；中國疏浚環保（0871）收報0.09元，升32.35%；昇能集團（2459）收報5.9元，升28.26%；領悅服務（2165）創52周高，見1.5元，收報1.43元，升24.35%；華南城（1668）收報0.217元，升21.91%。
下跌異動股，包括，古兜控股（8308）見52周低0.157元，收報0.157元，跌35.12%；天利控股集團（0117）收報0.255元，跌32.89%；首創鉅大（1329）收報0.33元，跌31.25%；永恒策略（0764）收報0.066元，跌22.35%；朗詩（0106）見52周低0.038元，收報0.038元，跌17.39%；壽康集團（2945）收報0.03元，跌16.67%；中國城市基礎設施（2349）收報0.053元，跌15.87%；ITP HOLDINGS（8446）收報0.385元，跌15.38%。
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