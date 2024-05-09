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九倉吳天海：內地房市暫未見轉機 料港樓全年牛皮

內地持續推出支持房地產政策，對於下半年內地樓市看法，九倉主席（0004）吳天海表示雖然中央持續支持樓市，一線和部分二線城市表現不錯和活躍，但大部分二線城市和三四五線城市整體樓市氣氛薄弱、成交不多，預期情況會在下半年持續，暫未看到轉機。

吳天海指，內地樓市也有地產商「槓桿高」、樓房「庫存高」和居民「儲蓄高」的三高問題。他指出中央推出方針需要個別城市執行，有不同的實施速度和方法，何時見效不能一概而論，例如一線城市仍然活躍。他又指不少買家轉買二手樓，因為已有現貨，免除發展商風險，期望二手市場活躍可推動一手市場。

雖然2月底撤辣後本港樓市成交好轉，不過近日有大行預料本港樓價全年仍跌一成，吳天海認為本港樓市有相當多供應，利息仍然高企，不認為有大升條件，可以肯定今年不會升一成，但也不會有一成的跌幅，預料全年樓價牛皮。

近期本港辦公室空置率高企，吳天海認為與香港「利率高」、「匯率高」、「空缺高」對整體經濟有影響，不過利率和匯率是周期性，一旦回落會對投資環境利好，會對空置率有改善。

3月本港整體出口貨值按年上升4.7%，好過市場預期，對於本港碼頭會否可較為樂觀，吳天海指香港本地生產貨源和貨物需求不多，本地出入口不是影響其貨量最大因素，主要是接通大灣區和競爭劇烈的轉口貨。

香港碼頭完全是民營，沒有政府資助，不過十大碼頭前數位是由國企經營，民企與國企競爭會較不利，對香港港口情況有影響，「貧不與富敵、富不與官爭」。至於香港碼頭是否需要引入官方投資，吳天海則答「未曾考慮過政府會加入」。